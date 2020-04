Casado y los presidentes autonómicos del PP exigen al Gobierno los 2.500 millones del IVA

El presidente del Gobierno ha mantenido este domingo por la mañana una nueva reunión telemática con los responsables autonómicos para repasar las medidas contra el avance de la pandemia.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Casado ha explicado que ha hablado con los presidentes de las comunidades que gobierna su partido para acordar varias reclamaciones al Gobierno. Por un lado, el IVA de 2017 que el Gobierno no devolvió a las autonomías el año pasado, cuando tocaba hacer el ajuste, al estar en funciones y no tener Presupuestos, pero que los ejecutivos autonómicos no han dejado de exigir.

El PP quiere también que el Ejecutivo abone los 1.000 millones para formación para el empleo en las autonomías, que los gobiernos regionales gestionen las ayudas europeas para los ERTE, a los que se están acogiendo cientos de empresas.

Los 'populares' van a plantear además al Gobierno que se doten fondos para las empresas que en estas circunstancias mantengan empleos, así como rentas de emergencia.