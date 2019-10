El Gobierno dice que no procede hablar de indultos y el PP pide cambiar el delito de rebelión en el Código Penal

El Gobierno ha insistido este lunes, nada más conocer la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, en que "no procede en absoluto hablar de indultos. Desde luego el Gobierno no tiene esa voluntad. La posición del Gobierno es que se cumpla la sentencia", ha recalcado el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, apenas unos minutos después de que el líder del PP, Pablo Casado, instara al Ejecutivo de Pedro Sánchez a dejar claro que no se producirán esos indultos a los líderes del procés y de que pidiera cambiar el delito de rebelión en el Código Penal.

El también secretario de Organización del PSOE ha ofrecido la primera reacción del Gobierno a la sentencia: "Debemos congratularnos de que el Estado de derecho funciona y no deja llevarse por ningún tipo de pasión". Así se ha pronunciado en referencia a la decisión del Supremo de condenar a los principales líderes independentistas por sedición y no por rebelión, como defendía la Fiscalía en contra del criterio de la Abogacía del Estado desde la llegada del PSOE al Gobierno, que fue cuando rebajó la acusación a sedición.

Ábalos ha asegurado que el fallo demuestra que la Justicia actúa con "ponderación y rigor", ha apelado a la "responsabilidad" del Govern y ha reclamado que se acate la sentencia. También ha descartado la posibilidad de una amnistía dado que estamos en una “situación de normalidad”.

El ministro ha asegurado que el Gobierno ha contemplado "todos los escenarios" que pueden darse tras la sentencia en Catalunya, aunque ha expresado su deseo de que no haya que tomar ninguna medida extraordinaria, como la Ley de Seguridad Nacional o el 155, contemplados por Pedro Sánchez desde hace semanas. "Espero y deseo que no haya ninguna situación ni de violencia ni de qubrantamiento del orden público", ha agregado Ábalos.

El dirigente socialista ha aprovechado su entrevista en Los Desayunos de TVE para criticar a PP y Ciudadanos por colocar al PSOE junto a los independentistas. "Se les ha roto el cuento". "No ha habido tal acuerdo", ha dicho, y ha dejado claro que tampoco Sánchez pretende apoyarse en los independentistas tras las elecciones del 10 de noviembre.

"Quien la hace la paga". Esta ha sido la principal conclusión del líder del Partido Popular, Pablo Casado, apenas minutos después de conocer la sentencia sobre el procés hecha pública este lunes por el Tribunal Supremo. A su juicio, "es un día muy importante, porque probablemente sea la sentencia más relevante de la historía democrática en España después de la del 23F".

"Desde el PP respetamos esta sentencia y valoramos el trabajo de la sala y sobre todo de su presidente Manuel Marchena" ha añadido Casado en una entrevista en Antena 3, en la que ha querido mandar "un mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía catalana. "Lo que tenemos que hacer ahora es poner las medidas para que esto no se vuelva a producir y preservar el orden público con la legislación en vigor", ha remachado sin hablar de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"El PP ha dicho desde el principio va a estar al lado del Gobierno", ha añadido, aunque a renglón seguido ha matizado: "Pedimos que Pedro Sánchez afirme que no va a indultar a los condenados". El Gobierno le había dado la respuesta en boca de Ábalos apenas unos minutos antes.

Casado también ha defendido "introducir en el Código Penal la convocatoria de referéndum ilegal, modificar la Ley de indultos para prohibirlos a los condenados por rebelión y sedición, e introducir el delito de sedición impropia".

Desde Unidas Podemos han recalcado que la conocida este lunes ha sido "una de las sentencias judiciales más importantes de nuestra historia reciente". A través de un mensaje en Facebook, el líder del grupo confederal, Pablo Iglesias ha querido "mandar un abrazo a los condenados y a sus familias". Discrepo absolutamente de ellos, pero en las ocasiones en las que les he visitado en la prisión y cuando he hablado con ellos he podido comprobar su calidad humana y la profundidad moral de sus convicciones", ha apuntado.

En su opinión, "la empatía tiene que ser la emoción que guíe nuestra acción política si queremos vislumbrar algún día escenarios de resolución del conflicto. Quiero expresar también nuestro rechazo a los discursos que buscan criminalizar a los catalanes y catalanas que hoy se manifestarán pacíficamente en repudio a la sentencia condenatoria contra sus líderes. El derecho de reunión y manifestación es sagrado en democracia", ha zanjado.

Respecto a la sentencia, Iglesias cree que "queda claro que hay consenso en el tribunal en que no hubo violencia, algo que era evidente para todo el mundo, también para los mayores adversarios del independentismo. Pero, más allá de los debates estrictamente jurídicos, esta sentencia pasará a la historia de España como símbolo de cómo no hay que abordar los conflictos políticos en democracia".

"Hoy culmina una etapa crucial de un camino que nunca debimos haber empezado a recorrer: el camino de la judicialización de un conflicto político que debió haberse gestionado siempre por cauces políticos. Hoy hay un tribunal que dicta sentencia, pero esta no pone fin al problema político de fondo, que sigue ahí, irresuelto y agravado por las brechas emocionales producto de la manera equivocada en la que se ha abordado la crisis. Todo el mundo tendrá que respetar la ley y asumir la sentencia, pero a partir de hoy toca arremangarse y trabajar por reconstruir puentes entre una sociedad catalana dividida y entre parte de la sociedad catalana con la sociedad española", concluye.