Edmundo Bal a Casado: "Si hubiera sido usted presidente habría pedido esta prórroga y Ciudadanos estaría a su lado"

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha vuelto a reivindicar el papel "útil" y "responsable" que a su juicio está ejerciendo su partido ante la crisis sanitaria que está sufriendo España en contraposición con la actitud del resto de los grupos parlamentarios, instalados, según ha lamentado, en el enfrentamiento político permanente del "y tú más".

"Ciudadanos siempre hace política útil, no inútil, por eso votamos que sí a esta nueva prórroga. Somos un partido responsable, somos un partido de Estado, que actúa pensando en salvar vidas y empleos y no buscando el rédito político", ha señalado Bal en su intervención en el debate sobre el nuevo decreto de alarma celebrado hoy en el Congreso.

Pese a ello, ha dejado claro a Pedro Sánchez que el voto de Ciudadanos es "un voto a los españoles", no a "su Gobierno malo para España que quiere derogar la reforma laboral". Ni tampoco "a su Gobierno Frankenstein apoyado por aliados que quieren liberara a los Jordis [presos catalanes del procés], impulsar la mesa de la vergüenza, o acercar a los presos terroristas al País Vasco", le ha dejado claro Bal al presidente del Gobierno.

"Subo aquí con la conciencia tranquila de ser una partido responsable y de Estado, pero no se engañe, le exigiremos el cumplimiento de sus responsabilidades", ha insistido Bal, que ha recordado que según los últimos datos "hay ya 43.000 fallecidos y 300.000 contagiados pero parece que esto no está en la cabeza de muchos los que han subido hoy a la tribuna".

"Yo me planteo si pese a ello muchos están o no a la altura de estas circunstancias porque veo que no hablan aquí de esta epidemia terrible, ni del estado de alarma. Estamos ganando la lucha al virus y dentro de poco será más importante la económica que la crisis sanitaria", ha alertado.

"¿Qué más tiene que pasar para seguir con estos discursos? No me gusta la vieja política, la de los rojos y los fachas que he visto hoy aquí. Por eso estoy a gusto en Ciudadanos porque es un partido útil, de centro", ha proseguido.

Después de echar la bronca a los demás portavoces, Bal se ha dirigido en concreto a Pablo Casado para afirmar: "Si hubiera sido usted presidente del Gobierno habría pedido una sexta prorroga y posiblemente habría salido la izquierda a incendiar las calles pero Ciudadanos estaría a su lado como hacemos ahora con el Gobierno del señor Sánchez".

Dicho esto, Bal ha continuado criticando al Ejecutivo bipartito y a "las artimañas" que ha desplegado estos dias "negociando por debajo acuerdos con sus socios separatistas" o por la "prepotencia" que ha demostrado frente a la oposición.

Bal se ha dirigido también al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha criticado que Sánchez acepte el apoyo de su partido. "Algo estamos haciendo bien si están ustedes tan enfadados". "Provóqueme lo que quiera, pero no voy a entrar en ese juego ni a tener una rabieta como un niño pequeño por sus comentarios", ha añadido el dos de Arrimadas dirigiéndose a Rufián.

"Mire a la cara a los autónomos catalanes y dígales si con la mesa de la vergüenza se solucionan sus problemas. Yo creo que esos problemas solo se solucionan con los propuestas de Ciudadanos", ha zanjado.