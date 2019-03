Ciudadanos anula la victoria de Silvia Clemente en Castilla y León ante los indicios de pucherazo y proclama candidato a Francisco Igea

La Comisión de Valores y Garantías de Ciudadanos ha dado la razón al diputado y miembro de la Ejecutiva Francisco Igea y ha invalidado la victoria de Silvia Clemente, su rival en las primarias para la candidatura a la presidnecia de Castilla y León dando ganador al diputado. Así lo lo ha confirmado el secretario general y número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que fue precisamente quién avaló la candidatura de la expresidenta del Parlamento regional y ex del PP como fichaje estrella de la dirección de Ciudadanos, en una una rueda de prensa ofrecida en la sede del partido.

Según ha explicado, se ha podido constatar y así lo recoge el dictamen de la Comisión de Garantías del partido, que tras las comprobaciones realizadas después del primer recuento "hay efectivamentey 82 votos nulos y eso ha afectado al resultado final". Villegas ha achacado los fallos "a las prisas y a un error humano", siendo además domingo y celebrándose ese mismo día muchos otros procesos internos.



Las primarias por lo tanto dan un vuelco y Francisco Igea ha sido el ganador en Castilla y León por 526 votos , mientras Clemente pasa ala segunda posición con 479 votos.

Villegas ha despejado las preguntas de los periodistas asegurando que esos 82 votos "irregulares" declarados ahora nulos "no se pueden vincular a los afiliados", adelantando solo que se está investigando aún su procedencia pero no ha querido hablar de "pucherazo". Tampoco de si habrá dimisiones.

Ahora, ha recalcado, una vez aceptado el error, "todo el partido trabajará y apoyará a Igea para ganar las elecciones en Castilla y León". Sobre el futuro de Clemente no ha concretado tampoco nada, limitándose a decir que todavía no se ha tomado ninguna decisión. No obstante, Villegas la ha felicitado por haber participado en las primarias.

Una diferencia de votos a favor de Clemente que sembró sospechas

La diferencia entre ambos aspirantes en las primarias que se celebraron el pasado sábado fue de solo 35 votos. Igea logró 526 y Clemente 561, mientras una tercera candidata solo obtuvo 7. Pero ante las dudas de la limpieza del proceso, Igea impugnó los resultados el mismo domingo ante este órgano del partido, tras descubrir que 81 votos habían salido del mismo ordenador en dos tandas.

El acta del Comité de Derechos y Garantías que cada afiliado puede consultar en el 'espacio naranja' de la web de Ciudadanos, mostraba que se habían emitido 1.013 votos, a pesar de que la suma de los resultados de los candidatos era de 1.087, sin contar los 7 votos que obtuvo una tercera aspirante, Vanessa Pérez. Las cuentas no cuadraban. Ante las sospechas de posibles irregularidades bajaron de la web el certificado de cada uno de los votos obtenidos.

Según comprobaron, 51 votos se emitieron a las tres de la madrugada del sábado, un momento en el que es muy complicado que coincidan varios afiliados, pero es que además tenían la misma dirección ip, por lo que ya no se podía hablar de casualidad. Fueron votos simultáneos, desde el mismo ordenador y con alguna maniobra informática que permitió colarlos.

Pero había más. Otros 30 votos se realizaron de la misma forma pero a las 7 de la mañana del sábado, 3 horas antes de cerrarse las primarias, y también desde el mismo ordenador que los 51 anteriores.

Ante la denuncia del diputado, el Comité de Derechos y Garantías se vio obligado a paralizar la proclamación definitiva de Clemente como candidata a la presidencia de la Junta de Castilla y León.

Clemente queda ahora en una situación imposible en el partido por el que fichó hace solo unas semanas tras pasar más de veinte años en distintos cargos relevantes en el PP. El aterrizaje de una política que lo fue todo en el Partido Popular -consejera de Agricultura y presidenta de Las Cortes de Castilla y León hasta que dimitió de manera sorpresiva hace unas semanas- había levantado muchas suspicacias en Ciudadanos.

Pero la crisis golpea también a los dirigentes del partido que han hecho campaña por ella, como el portavoz parlamentario del partido, Juan Carlos Girauta, y el secretario general, Miguel Gutierrez y el propio Villegas, su valedor, que viajó a Valladolid para respaldar su candidatura. Nadie en Ciudadanos cree que una operación como esta pudiera llevarse a cabo sin el visto bueno de Albert Rivera, que esta mañana en los actos de homenaje a las víctimas de los atentados del 11-M, confió en que la situación se resolvería "con celeridad".

La candidatura de Clemente ha causado una profunda crisis en el partido, ya que la expresidenta de las Cortes tiene tras de sí dos décadas de servicio en el gobierno del Partido Popular y muchas sombras en su gestión. Las suspicacias entre los afiliados aumentaron el pasado jueves, en pleno cierre de campaña. El Tribunal Superior de Justicia confirmó ese día que el marido de Clemente, un importante empresario del sector de la patata, no tenía derecho a una subvención que había intentado cobrar por dos vías distintas del Gobierno autonómico y que ademas había presentado un documento manipulado, por lo que se abría una vía penal para investigar los hechos. Este pleito judicial del esposo con la Junta de Castilla y León había sido adelantado por este diario en una extensa investigación sobre las ayudas por 1,9 millones de euros que la Consejería de Agricultura había concedido al marido de Silvia Clemente cuando ella estaba al frente de este departamento.

La Justicia rastrea ahora documentos y expedientes desaparecidos después de que el equipo que sucedió a Clemente en Agricultura dentro del Gobierno de Juan Vicente Herrera anulase una de las ayudas concedidas a Clemente.