El Congreso acuerda crear ocho comisiones parlamentarias más con críticas de Vox

El Congreso de los Diputados ha acordado este martes, entre críticas de Vox, crear ocho comisiones parlamentarias más, que se suman a las 28 permanentes legislativas, no legislativas y Mixtas (Congreso-Senado) que ya están activas desde finales de julio.

En concreto, el Pleno ha dado el visto bueno a la creación de las comisiones permanentes de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo; de Derechos de la Infancia y Adolescencia; para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales; y de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Asimismo, se pondrán en marcha, siempre que no se disuelva el Congreso como consecuencia de una nueva convocatoria electoral, las comisiones mixtas (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de laCorporación RTVE y sus Sociedades --la única cuya creación ha apoyado Vox--; para el Estudio del Problema de las Drogas; y para la coordinación y seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Durante el debate en el hemiciclo, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha criticado por "excesivo" el número de comisiones existentes --que con las de este martes suman ya 36--, y ha llamado a no tomar por "tontos" a los españoles porque su puesta en marcha no sólo no garantiza "una mejor labor de control" al Gobierno, sino que, además, incrementa el gasto, puesto que a más comisiones más complementos salariales para los miembros de las mesas y los distintos portavoces.

UN MES COBRANDO MÁS DINERO Y SIN TRABAJAR

Además, considera que las ocho comisiones aprobadas este miércoles, con excepción de la Mixta (Congreso-Senado) de RTVE, son subsumibles en otras comisiones ya existentes. Como ejemplo ha señalado que la Comisión del Pacto de Toledo la puede absorber la Comisión de Trabajo.

También ha censurado Espinosa de los Monteros que el pasado mes de julio se crearan 28 comisiones y que durante el mes de agosto todos sus miembros hayan cobrado sus correspondientes complementos salariales, y sin haber trabajado. "Es como si firmas un contrato laboral con una empresa el 31 de julio y el 1 de agosto coges un mes de vacaciones", ha ilustrado.

Esta crítica del dirigente de Vox ha soliviantado al resto de grupos parlamentarios que han intervenido, que sí consideran "prioritarias" estas comisiones, como ha apuntado el diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro y la parlamentaria del PP Macarena Montesinos, quien, en concreto, ha destacado que tres de ellas --la del Pacto de Toledo, la de Violencia de Género y la de RTVE-- son especialmente "necesarias".

LA QUE NO LES GUSTA ES LA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

"Esto es el peor populismo que se puede hacer", ha clamado, por su parte, el portavoz de Ciudadanos en este debate, Miguel Gutiérrez, quien ha acusado a Vox de "desconocer" el trabajo que se realiza en este tipo de comisiones, los únicos órganos donde comparece la sociedad civil, ha recordado. "Hay muchas maneras de ahorrar, pero no escatimar en comisiones", ha concluido.

Por último, el PSOE, por boca de su diputado José Zaragoza, ha censurado que el único motivo por el que Vox no quiere crear estas ocho comisiones sea, en realidad, que no le gusta la relativa a la violencia de género puesto que creen que "es mentira que haya 1.000 mujeres asesinadas". "Les gusta prohibir, eliminar, reducir el debate democrático --ha denunciado--. No les gusta trabajar y su problema es que no entienden que la democracia es participación".