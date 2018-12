El Constitucional deniega la petición de libertad para Jordi Sánchez

El Constitucional no abrirá las puertas de la prisión para Jordi Sánchez y deniega su petición de ser excarcelado. El líder independentista basó su solicitud en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del pasado mes de noviembre. En esa sentencia, el tribunal europeo solicitaba a Turquía la excarcelación del líder kurdo Selahattin Demirtas, al considerar que su encarcelamiento pretendía "perseguir el pluralismo político".

La defensa de Sánchez quiso utilizar la causa del líder kurdo como una "circunstancia sobrevenida" que podría alterar la práctica habitual del TC de no suspender las resoluciones de la Audiencia Nacional.

El Constitucional responde, sin embargo, que la sentencia alegada por Sánchez hace referencia a "un procedimiento en el que ni el Estado español ni el recurrente en amparo han sido parte", por lo que consideran que no genera influencia jurídica sobre el proceso en curso.

Según el TC, "La sentencia Selahattin c. Turquía no actúa de forma directa sobre nuestro sistema de protección de los derechos fundamentales, exigiendo una proyección automática de la ejecución de la misma". De ahí -asegura el TC- que "no se trata de una circunstancia sobrevenida que pueda provocar un efecto automático en los procedimientos judiciales internos".

Sánchez lleva en prisión desde octubre de 2017. Este viernes ha comunicado que abandonaba la huelga de hambre, al igual que han hecho Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull.