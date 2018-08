Cs presentará medidas en el Congreso para proteger a los autores frente a las falsificaciones del 'top manta'

En un encuentro con los medios de comunicación en la sede nacional del partido, Zafra ha señalado que van a proponer acciones en el Parlamento español "que permitan amparar y defender a esos autores que se están viendo atacados" y ha criticado que las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau "sigan permitiendo" el 'top manta' en las dos ciudades más importantes del país.

"La Gran Vía (madrileña) tiene que ser ampliada para los transeúntes, pero no para quien que comete una acción ilegal que realiza una acción en contra de todos los empresarios que pagan sus impuestos de forma religiosa y de quienes pagan por sus puestos ambulantes, y que se ven atacadas por esa venta ilegal de productos en la calle. Es una situación que no pueden seguir y las alcaldesas tienen que actuar de forma contundente. No se puede permitir que unas personas cometan acciones ilegales y otras se beneficien de ello y que veamos que haya personas explotadas en la calle y los que pagan impuestos se vean perjudicados", ha reiterado.