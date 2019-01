Delegados de más de 100 partidos irán a la cita de la Internacional Socialista

Delegaciones de más de un centenar de partidos políticos de la Internacional Socialista (IS) participarán mañana y el martes en la reunión del Consejo del organismo en la capital dominicana para debatir sobre multilateralismo y el fortalecimiento de la democracia.

A la inauguración asistirá en calidad de invitado el presidente dominicano, Danilo Medina, según ha adelantado el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

La reunión será clausurada el martes con una intervención del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien realizará ese día una visita al país.

Desde Madrid, fuentes del Gobierno español informaron el jueves de que Sánchez llegará a Santo Domingo el próximo martes y será recibido por Medina, con quien firmará acuerdos de colaboración, y al día siguiente emprenderá viaje a México para una visita de dos días.

En la reunión participarán el presidente de la IS, el ex primer ministro griego Yorgos Papandréu, el vicepresidente mundial de la IS y presidente para América Latina y el Caribe de la entidad, el dominicano Miguel Vargas; y el secretario general del organismo, el chileno Luis Ayala.

El Consejo de la Internacional Socialista tiene previsto debatir tres temas principales, el primero de ellos "Promoviendo el multilateralismo para asegurar la paz y el desarrollo sostenible, para combatir la pobreza, lograr mayor igualdad y un mundo con más solidaridad.

El segundo llevará como título "Defendiendo derechos y libertades contra la intolerancia, la discriminación, la xenofobia y el populismo", mientras que el tercero será "Protegiendo nuestras democracias de las nuevas amenazas, el desprestigio deliberado de las instituciones democráticas y de la prensa, 'fake news', ciberataques y tecnología invasiva".

La presidenta en funciones del PRD e integrante del comité de ética del organismo, Peggy Cabral, adelantó a Efe que aunque los debates se centrarán en los citados temas, cada región podrá introducir aquellos temas que considere de interés.

En ese sentido, dijo que no descarta que se introduzca en la agenda el tema de la crisis de Venezuela.

El líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamó el pasado miércoles presidente de su país, logrando un contundente respaldo de la mayoría de los Gobiernos de América.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ganó en mayo de 2018 unas elecciones en las que no participó la mayoría de la oposición, por considerarlas fraudulentas al igual que gran parte de la comunidad internacional.

Los Gobiernos de España, Francia, Alemania, Reino Unido y Portugal instaron este sábado a Nicolás Maduro a convocar en un plazo de ocho días a elecciones en Venezuela y, si no lo hace, reconocerán al líder parlamentario Juan Guaidó como presidente interino del país.

Mientras, Estados Unidos, Canadá y numerosos países suramericanos, como Colombia, Brasil y Argentina, han reconocido ya a Guaidó como líder interino del país caribeño, que vive desde hace años una profunda crisis política y económica.

La Internacional Socialista agrupa a partidos de todo el mundo y esta es la segunda vez que el país caribeño acoge la reunión del Consejo Mundial del organismo, tras la de 2009.