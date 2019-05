Errejón pide a Aguado que no saque la bandera LGTBI "si luego pactará con quienes quieren meterles en el armario"

"Madrid es una región abierta, moderna y europea. Todos los colectivos LGTBI piden un compromiso, que es no mandarles a la Casa de Campo", ha pedido Errejón durante el debate del Grupo Prisa organizado para la Cadena Ser y el diario El País.

En esa línea, ha acusado a Vox de "querer regresar al país de la película 'Los Santos Inocentes', a la España de los señoritos a caballo, a una caricatura de un país de hace 50 años". Entonces, ha preguntado a Aguado que si va a pactar con esa gente, "como han hecho en Andalucía, donde les han perdonado el dinero a los millonarios mientras suben los precios de las guarderías públicas".

Aguado le ha respondido diciendo que la alcaldesa de Madrid está gobernando con un tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, que tiene un póster de Lenin a la espalda.

Por su parte, la candidata de Vox, Rocío Monasterio ha afirmado que Vox "no discrimina a nadie por su condición ni colectiviza ni utilizado a las mujeres ni al colectivo LGTBI". "Somos los únicos los que defendemos la verdadera igualdad de todos, no repartimos carnés de mujer o LGTB", ha apostillado.

El aspirante autonómico de Ciudadanos también les ha recordado que la candidata municipal, Begoña Villacís, sufrió un escrache de manifestantes por la vivienda y que les tiraron tacos de papel (que ha mostrado en varios momento del debate, como anoche) en un reciente mitin en Lavapiés. "A mí también me ha pasado. El periodista Federico Jiménez Losantos dijo que si me ve un día en la calle me dispararía", ha interpelado Errejón.

ERREJÓN: "SI SUMA, HAY GOBIERNO PROGRESISTA"

Íñigo Errejón ha comenzado su intervención asegurando que fue "una anomalía" no haber podido estar, por decisión de la Junta Electoral, en debate de ayer en Telemadrid y que el de hoy la candidata regional del PP, Isabel Díaz Ayuso, decida ausentarse, "una auténtica metáfora del vacío de Gobierno del PP".

"Hay que soltar lastre, no para cambiar un Gobierno y poner otro, sino para construir Comunidad rota por la desigualdad, la corrupción y el endeudamiento. Si hay suma progresista, va a haber gobierno progresista", ha anunciado.

En el capítulo de propuestas, Errejón ha propuesto 150 vagones nuevos en Metro, desamiantar los trenes afectados y contratar 1.800 trabajadores más "porque no se cumplen las plazas de quien se jubila" e invertir para que las estaciones sean más accesible. Todo supondría, ha detallado, una inversión de 200 millones en total.

"El PP y Cs han estado descapitalizando el Metro. Su medida estrella es que donde antes cabían cuatro personas ahora seis por metro cuadrado en el vagón y contratar empujadores. Es una desvergüenza y se tenía que cambiar de forma integral el Metro para convertirlo en una malla de transporte", ha añadido el aspirante de Más Madrid, que ha acusado a Vox de "no valorar el transporte público porque no lo usa".

En Educación, ha señalado que la Comunidad de Madrid "está a la cola en inversión en educación pública", por lo que proyectado duplicar el 2,5 por ciento del presupuesto del PIB a Educación, así como contratar los 4.000 profesores despedidos en los años de la crisis y otros 3.000 más.

"Cuando se ha golpeado a la Educación pública se ha roto la cohesión social. Cuando hablamos de educación pública, que puede ser un ascensor social, ahí sacan ustedes -en referencia a Ciudadanos-- papelitos, como si fueran unos vendedores, como si hicieran bromas. Estamos hablando de lo más importante y si puede mejorar si tenemos esfuerzos", ha apostillado.

En ese punto, el que fuera fundador de Podemos ha criticado el lema de la derecha de que donde está mejor el dinero es en el bolsillo de los madrileños. "Cuando tengan un infarto y no le llegan los servicios médicos, ¿van a decir lo mismo?", les ha preguntado.

LA RECUPERACIÓN DEL HOSPITAL DE ALZIRA, LA ENVIDIA DE ERREJÓN

Por ello, Errejón ha prometido aumentar en mil millones el presupuesto en Sanidad, recuperar los 4.000 trabajadores que han sufrido "los recortes" durante los Gobiernos del PP y aumentar los porcentajes de trabajadores fijos en la Sanidad Pública. "El informe de la Cámara de Cuentas que llevamos a la Fiscalía Anticorrupción decía que 172 millones de la Comunidad se fueron a la Gürtel y que el Gobierno del PP, sostenido por Cs, sabía que derivar pacientes a la Sanidad Privada era más caro pero así hacían negocio sus amigos", ha criticado.

"!Claro que la Sanidad es eficiente! Nos sale más barata cuando se le deja trabajar a los profesionales, por lo que garantizaremos condiciones más estables para los trabajadores. La Sanidad pública es un buen invento y estoy orgullosa de ella. Todos los servicios privatizados tienen que volver a las manos públicas y me da envidia que los valencianos hayan recuperado el hospital de Alzira", ha proseguido.

Tras visionar un vídeo sobre supuestos maltratos de trabajadoras a ancianos en una residencia del grupo de Los Nogales, Errejón ha afirmado que el estado de residencias en la región es "desastroso" y ha culpado de ello a los conciertos hechos por el Gobierno regional.

"Tenemos que cambiar la ley del 'low cost'. Tenemos que generar 7.000 plazas nuevas. Hace falta dinero en las residencias públicas porque si le damos todo a quien lo hace más barato somos especialistas en escatimar gastos y jugar contra el dinero de todos", ha esgrimido.

En materia fiscal, el candidato regional de Más Madrid ha abogado por aumentar los impuestos a los 4.000 ricos que hay en la Comunidad que tienen más de 3 millones de euros de patrimonio y para las herencias de más de un millón de euros. "No pude ser menos que tengan más prisión fiscal un millonario que un autónomo", ha apuntado.

En su 'minuto de oro' final, Íñigo Errejón ha dicho que las encuestas abren la "posibilidad histórica de acabar con 25 años de desgobierno, chapuza y corrupción" con una nueva política que suponga un blindaje de los servicios públicos y apueste por la transición ecológica de la economía. Por eso, ha pedido que se movilicen todos los votantes de los pueblos y ciudades que más han sido castigados estos años. "Hay que votar con el corazón y la cabeza y la alternativa que te permite votar con ambas cosas es Más Madrid", ha terminado.

Tras el debate, Errejón se ha mostrado "satisfecho pese al ruido, los insultos y la agresividad de algunos" han sido capaces de ofrecer una alternativa.

"Ese cambio histórico, esas ganas y esas razones se han visto en el debate. Y en ese sentido estoy muy contento. Ha sido nítido. De un lado había agresividad e interrupciones y de otro lado ganas de ponernos a trabajar para reconstruir la Comunidad y la igualdad de oportunidades. Humildemente, somos la fuerza política que se ha echado la campaña al hombro, que le ha empezado a darle la vuelta a las encuestas y que todo el mundo hoy hable de que haya un cambio histórico. Estoy convencido de que lo vamos a lograr, pero depende de los madrileños", ha concluido.