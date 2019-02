Las nueve frases de Mariano Rajoy en su declaración como testigo ante el Supremo

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha reaparecido este miércoles para declarar como testigo en el juicio del procés casi nueve meses después de la moción de censura. Ha respondido, entre otras cuestiones, a la reacción del Ejecutivo a la declaración de independencia y la posterior aplicación del artículo 155. Estas son algunas de las frases que ha dejado en su interrogatorio:

"Tuvimos conocimientos de actos [de acoso]"

El abogado de la acusación popular de Vox, Javier Ortega Smith, ha cuestionado si el Gobierno de Rajoy tuvo conocimiento de los actos de violencia que se produjeron en Catalunya, entre los que ha citado el "acoso" a los agentes de Guardia Civil y Policía. "Sí, tuvimos conocimiento de esos actos que recogían los medios de comunicación y sin duda fue una de las razones que daban lugar a que estuviéramos en una situación de excepcionalidad que, junto a otros factores, nos llevaron a poner en marcha el procedimiento que la Constitución recoge en su artículo 155", ha respondido Rajoy. Más adelante, a preguntas del abogado Jordi Pina, ha insistido en que "muchos alcaldes" del Partido Socialista sufrieron acoso. "Decir que no hubo ningún acoso, crítica o manifestación contra algún alcalde es estar ciego".

"Han sido muchos los que han querido hablar, también Urkullu"

Rajoy ha confirmado que el lehendakari Iñigo Urkullu fue una de las personas que intentó mediar entre la Generalitat y el Gobierno, aunque lo ha querido contextualizar en un momento de contactos y encuentros con muchos dirigentes: "En aquella época había muchas personas que quisieron hablar conmigo. A todos dejé claro que yo no negocio la Constitución ni la soberanía nacional"."No ha habido un mediador de nada porque mis posiciones estaban claras y las de los otros también estaban claras. Me llamó mucha gente". Ha mencionado, entre ellos, a Andoni Ortuzar, presidente del PNV.

"El 155 nos pareció la reacción más eficaz y la que menos daño hacía"

Durante el interrogatorio se le ha cuestionado por qué no activó el estado de sitio y optó por la aplicación del artículo 155. El expresidente ha argumentado que se tomó esta decisión por "una razón entendible": "Pensábamos que el 155 era mucho más operativo a los efectos que nos ocupaban y más justo. Los estados de sitio afectan a derechos individuales y el 155 no afectaba de la misma manera: se trataba de cesar a un Gobierno, pero sin suprimir la Generalitat. Luego decidimos la convocatoria de elecciones. Se trataba de respetar derechos individuales. Entre los derechos y cambiar un gobierno, preferí tomar la decisión que tomé". Más tarde la ha definido como la reacción "más eficaz, mejor, más justa y la que menos daño hacía".

"Lamento las imágenes [de violencia]. No me gustan ni esas ni otras"

En el último tramo de su interrogatorio, Rajoy ha tenido que visionar imágenes de las cargas policiales y ciudadanos heridos el día del referéndum. Aunque ha lamentado que se produjesen, ha culpado de ellas al Govern: " La responsabilidad de los dirigentes políticos está en evitar que se produzcan acontecimientos como los que hemos visto aquí. Si se hubiera actuado cumpliendo la ley no hubiéramos visto esas imágenes ni otras imágenes parecidas".

"España es la que quieran los españoles y no una parte"

El ex líder del Partido Popular ha insistido en varias intervenciones que puso un "límite al diálogo" con la Generalitat: que España "es la que quieran los españoles y no una parte". Más adelante, al ser cuestionado por las propuestas que realizó a la Generalitat en las negociaciones, ha explicado que la propuesta más importante fue "que dejaran de vulnerar la Constitución". "No estaba dispuesto a negociar a cambio de algunas cosas que la Generalitat cumpliera la ley. Porque la ley no se negocia"

"Era evidente que la situación se veía venir"

Preguntado por si se había advertido al Govern de la posibilidad de un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía el 1-O, Rajoy ha afirmado que "las últimas fechas" era "muy difícil" hablar con Carles Puigdemont, entonces presidente. "Pero hubo gente que pudo haberlo hecho. Y, de hecho, había gente que me llamaba a mí para ver si podía arreglarse esta situación y todos les dije: aquí se puede arreglar todo, lo único que no se puede arreglar es la liquidación de la Ley y la Constitución. Era evidente que la situación se veía venir y los acontecimientos que se produjeron también. Lo sabían todos. No había que ser muy avispado".

"Me gusta dialogar pero me gustan las reglas del juego"

Rajoy ha argumentado que le gusta "dialogar y pactar", pero mientras se respeten "las reglas del juego": "Como liquidemos las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos pues acabaremos teniendo un problema. Las reglas de juego son fundamentales para la estabilidad de un país, para la buena convivencia, para que la gente sepa a qué atenerse. Aquí se trataba de suprimirlas y yo eso no podía aceptarlo".

"No había un referéndum, había otra cosa"

"Yo he dicho que no iba a haber un referéndum como se entiende que es un referéndum. Lo dijo la Junta Electoral Central el 4 de octubre. Había otra cosa. Eso no es un referéndum", ha replicado.

"Jamás he tomado ninguna decisión sobre un dispositivo policial"

Además, Rajoy ha defendido ante el Supremo que "jamás" tomó ninguna decisión sobre el dispositivo policial de refuerzo que se envió a Catalunya −y que llegó a suponer la presencia de más de 6.000 agentes de distintos puntos de la geografía española−, sino que se encargó de la "dirección política". "He sido ministro del Interior, puedo asegurarle que jamás he tomado ninguna decisión sobre un dispositivo policial. Son decisiones que competen a quienes están al frente de los operativos". Sin embargo, no ha sabido dar el nombre de la persona a cargo y ha manifestado que él solo contactaba con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.