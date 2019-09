García Egea exige a Sánchez a romper los pactos del PSC con independentistas en instituciones por "obligación moral"

Así se ha expresado García Egea este sábado en Alicante en referencia a la confesión de uno de los CDR detenidos, que explicó al juez que "le dijeron" que el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, "conocía los planes violentos del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) para entrar en el Parlament".

Para Egea, el Gobierno de España tiene "la obligación legal" de "recurrir todas las acciones aprobadas en el Parlament de Catalunya" --en referencia a las resoluciones aprobadas el jueves por Junts Per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP sobre "trabajar para conseguir la amnistía de los presos soberanistas si son condenados en la sentencia del juicio del 1-O"--, así como la "obligación moral de romper todos los pactos con los independentistas que mantiene --el PSC-- con los independentistas en los Ayuntamientos y la Diputación de Barcelona".

El secretario general ha considerado que Sánchez debe "decir si está con los independentistas o con los constitucionalistas". "Si no lo hace sabremos a lo que nos enfrentamos el 10 de noviembre", ha aseverado.

"En España, la gente cuando tiene un problema no llama a los CDR, no llama a estos señores violentos, sino llama a la Guardia Civil, a la Policía y a los Mossos, a los que están garantizando nuestra libertad, y Pedro Sánchez debería estar al lado de los que garantizan la libertad y no del lado de los que intentan coartarla", ha manifestado.

Por ello, Egea considera que si Sánchez "siguiera como si no pasara nada en los ayuntamientos" se podrá saber si el PSOE "prefiere tener poder aún a costa de los CDR y Torra o si prefiere el lado de los constitucionalistas".