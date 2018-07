Garrido dice que "fue un error por parte de los organizadores" no invitar al PP al Orgullo

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha asegurado que "siempre" ha defendido los derechos del colectivo LGTBI y ha dicho que fue un "un error" por parte de los organizadores el no invitar al Partido Popular a la manifestación con motivo del día del Orgullo Gay, en Madrid.

"Fue un error de parte de los organizadores. Creo que es un error siempre excluir y, sobre todo, cuando se está hablando de algo que precisamente lo que quiere es la inclusión. Creo que fue un error y yo sinceramente lamento, pero eso no va a quitar que sigamos trabajando como hemos hasta ahora por el colectivo LGTBI", ha destacado.

Estas declaraciones las ha realizado Garrido en Las Rozas (Madrid), tras acudir al acto de izado de la bandera de España en la Plaza de la Víctimas del Terrorismo, donde, preguntado por los medios de comunicación, ha señalado que la Comunidad va a seguir haciendo lo que ha hecho "hasta ahora".

"La mejor muestra es precisamente seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora. Yo lo he hecho toda mi vida. Incluso cuando no se me comprendía en algunos lugares he defendido los derechos de este colectivo", ha destacado.

Según Garrido, se ha conseguido la "integración de verdad, de derecho" y ahora se está luchando por la "de hecho plena". "Es lo que toca, hacen falta todos y yo creo que hay que sumar y desde luego no restar, hay que unir y es lo que se trata en algo que es la defensa de los derechos civiles de muchas personas y a mi me van a seguir teniendo donde he estado siempre", ha concluido.

"Una sí, dos no"

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (Cogam), organizadores de la tradicional marcha del Orgullo LGTBI, no invitaron ni a representantes del PP ni al presidente de la Comunidad de Madrid a encabezar la manifestación ni a celebrar la reivindicación en Colón, ambas llevadas a cabo ayer sábado.

Según explicó la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, para participar en la cabecera de la manifestación pidieron a todos los partidos una hoja de ruta para la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI que ya se ha presentado en el Congreso y está en fase de tramitación. El PP no les envió el compromiso afirmativo con esa Ley. "El PP no va a estar; una sí, dos no", ha apostillado en referencia a que el año pasado sí estuvieron invitados.

Por su parte, el presidente de Cogam, Jesús Grande, criticó que las leyes de Transexualidad y contra la LGTBfobia aprobadas hace dos años van "cortas y retrasadas" en cuanto a sus reglamentos y aplicación. Grande recordó que el año pasado la expresidenta regional, Cristina Cifuentes, acudió a festejar el final de la marcha del Orgullo al escenario de Colón, aunque echó en falta al entonces presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, al tratarse del World Pride.

Pero este año los máximos mandatarios del Gobierno regional no fueron invitados porque "no han firmado el acuerdo ni han cumplido sus compromisos". "No hemos visto que están siendo aplicadas las leyes aprobadas. Es un tirón de orejas a los representantes de la Comunidad de Madrid", remarcó el presidente de Cogam que, no obstante, recordó que es una ONG "libre y democrática" y no puede impedir que nadie acuda a la manifestación. Por ello, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, sí acudió a la marcha este sábado.