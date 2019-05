Giménez (Cs) dice que opta a presidir el Congreso desde "la igualdad" frente a Batet que "no cree en la Constitución"

"Es un orgullo que se tenga la opción de votar una candidatura independiente y profesional, la candidatura que ofrece el PSOE es la candidatura de la desigualdad y que no cree en la Constitución", ha asegurado la diputada y activista gitana en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press.

Así, ha defendido su trayectoria de trabajo y su lucha por la igualdad desde Secretariado Gitano, ante Batet de la que ha afeado que ha "apoyado" un referéndum separatista en Cataluña.

"Lo que nos diferencia es que una presidenta del Congreso debe defender la Carta Magna, que es lo que nos ampara y en eso hay una gran diferencia entre mi defensa a ultranza de la Constitución y la candidatura de Batet", ha señalado.

Según Giménez, la titular de Política Territorial ha defendido que ante la crisis que se vive en Cataluña con el procés independentista no hay que imponer la Constitución. "No se por qué pasa la solución si no es por hacer cumplir la norma constitucional", ha alegado, y ha recordando declaraciones de Batet en las que deseaba que no hubiera dirigentes presos.

RIVERA: "EL SANCHISMO ES PROYECTO ANTAGÓNICO"

Este domingo el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, avanzó que su formación propondrá a la abogada de etnia gitana para presidir el Congreso de los Diputados, en la votación que tendrá lugar este martes.

De Sara Giménez dijo que es "una aragonesa que defiende la igualdad", oponiéndola a la candidata socialista, Meritxell Batet, asegurando que "el sanchismo y el PSOE es un proyecto antagónico a Cs".