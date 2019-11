Gobierno vasco pide a Tsumani Democràtic respeto a "la libertad económica y de tránsito" en la frontera de Irún

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka ha dejado claro su "más absoluto respeto a la libertad de expresión, de manifestación y de concentración". No obstante, en "el ejercicio de esos derechos", ha hecho un llamamiento a "la libertad de tránsito y la libertad económica".

Según ha puntualizado, "ningún Gobierno va a ser partidario de tomar decisiones y adoptar medidas que bloqueen el tránsito, la libertad de movimiento y el tráfico económico". "Vamos a ver cómo se manifiesta, no sé este llamamiento en qué se va a traducir. Vamos a ver en qué se traduce, en qué términos, qué condiciones, si hay solicitudes administrativas o no y si van a ser concentraciones autorizadas o no", ha concluido.