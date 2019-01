España plantea a la UE reconocer a Guaidó como presidente venezolano si Maduro no convoca elecciones

El Gobierno de Pedro Sánchez ha planteado a la UE que establezca un plazo para que Nicolás Maduro convoque elecciones para dar salida a la crisis de Venezuela antes de tomar otras "medidas", entre las que estaría el reconocimiento de Juan Guaidó como "presidente interino" para que sea él, a través de la Asamblea Nacional, quien convoque esos comicios.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha explicado que esa posición es la que está debatiéndose en este momento en el seno de la UE, en concreto en el Comité Político y de Seguridad (COPS). La idea es que "esa exigencia de elecciones" que cuenta con la unanimidad de los socios europeos "vaya acompañada de alguna clase de definición del plazo en el que se deberían celebrar".

"Si se constatara que no hay voluntad del régimen nos plantearíamos la adopción de medidas, entre las que se incluye el reconocimiento como presidente interino para que estas elecciones puedan ser convocadas por la Asamblea", ha señalado el jefe de la diplomacia española. España no reconoce la presidencia de Maduro al considerar que se produce a través de unas elecciones que no tuvieron garantías y por ahora tampoco a Guaidó, pero sí le da legitimidad a la Asamblea Nacional que preside el líder opositor.

Preguntado por los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Borrell ha especificado que la reclamación de convocatoria de elecciones se realiza al "presidente de facto" porque tiene las "herramientas administrativas" en su poder para llevarlo a cabo: "Que no lo hace, habrá que buscar otra solución porque la situación es insostenible para el pueblo venezolano".

El plazo de tiempo que le darán a Maduro para convocar los comicios, según ha explicado Borrell, es "necesariamente corto". "No podemos decir: "tiene usted un año para pensárselo"; estamos hablando de tiempos mucho más cercanos", ha dicho el ministro, que ha matizado que será "cuestión de días, semanas pero necesariamente corto" sin que se trate de un "ultimátum".

Borrell ha asegurado que España está liderando esa postura en la UE: "Remolcamos a la UE. Todo el mundo lo reconoce". "Nos gustaría el consenso de nuestros socios en la UE", ha afirmado Borrell, que ha asegurado que "la mayoría están por la labor", pero que las "discusiones" continúan. "España no permanecerá inactiva, tiene una clara voluntad de acción en beneficio de la restauración de la democracia europea y si no hay el necesario acuerdo en la UE no vamos a permanecer inactivos", ha dicho Borrell preguntado por la posibilidad de que Bruselas no logre una posición común. No obstante, el ministro de Exteriores ha dicho que es necesario esperar a que termine la negociación.

"No queremos determinar quién gobierna en Venezuela, queremos que sean los venezolanos", ha aseverado Borrell, que ha admitido, no obstante, que desde la autoproclamación de Guaidó como presidente ha cambiado la situación. Hasta ese momento, el Gobierno no reconocía la presidencia de Maduro y era partidario de un " grupo de contacto entre las partes" que, según ha dicho Borrell, estaba cerca de producirse.

Sobre la presión que están ejerciendo PP y Ciudadanos para que Pedro Sánchez reconozca inmediatamente, por un lado y, por otro, Unidos Podemos, que considera que Guaidó ha dado un "golpe de Estado" auspiciado por EEUU, Borrell ha asegurado el Gobierno no busca "rédito político" ante el conflicto venezolano.

"Los que no tienen responsabilidad de Gobierno pueden permitirse opiniones respetables pero hay que preguntarse hasta qué punto contribuyen a buscar una solución para el pueblo de Venezuela –ha expresado Borrell–. Somos conscientes de que un discurso complejo como es aquel que está en medio siempre es mas difícil de transmitir que el que pasa en blanco y negro".