La UE reclama elecciones anticipadas a Maduro y evita reconocer como presidente al autoproclamado Guaidó

La Unión Europea reclama elecciones anticipadas a Nicolás Maduro y reconoce la "legitimidad democrática" de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional venezolana. Pero no le reconoce como presidente del país, cargo que se ha autoproclamado el dirigente de la oposición.

En un comunicado difundido pasadas las once de la noche, la Alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini (miembro del PD italiano), ha afirmado:

La petición a Maduro llega a las dos semanas de asumir la reelección como presidente de Venezuela tras unas elecciones que la Unión Europea ha calificado como "no libres ni creíbles".

El primero en pronunciarse ha sido el presidente del Consejo Europeo, la institución comunitaria que reúne a los 28 jefes de Gobierno de la UE. El polaco Donald Tusk, dirigente del Partido Popular Europeo, ha reaccionado en Twitter a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela.

"Espero que toda Europa se una en apoyo a las fuerzas democráticas en Venezuela", ha tuiteado Tusk, miembro del Partido Popular Europeo: "Al contrario que Maduro, la Asamblea parlamentaria, incluido Juan Guaidó, tiene un mandato democrático de los ciudadanos venezolanos".

I hope that all of Europe will unite in support of democratic forces in #Venezuela . Unlike Maduro, the parliamentary assembly, including Juan Guaido have a democratic mandate from Venezuelan citizens.

El presidente del Parlamento Europeo y dirigente de Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi, Antonio Tajani, ha respaldado también a Guaidó:

El líder de ALDE, los liberales europeos, Guy Verhofstadt, también ha pedido a la UE que reconozca a Guaidó como gobernante de Venezuela: "Estados Unidos, Canadá y muchos aliados destacados de la UE en América Latina han reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela, y la UE debería hacer lo mismo: él es el único representante legítimamente elegido del pueblo venezolano y las autoridades deben garantizar sus derechos fundamentales y seguridad".

The US, Canada & many crucial EU partners in Latin American have recognised @Jguaido as President of #Venezuela & the EU should do the same. He is the only legitimately elected representative of the Venezuelan people & authorities must guarantee his fundamental rights & security. https://t.co/kbRaIOENuo