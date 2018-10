El Gobierno dice que no aplicará el 155 porque no hay razones para ello

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado hoy que el Gobierno no aplicará el artículo 155 de la Constitución en Cataluña "mientras no haya razones evidentes para aplicarlo", una cuestión que -ha dicho- no se ha producido.

Así ha respondido Celaá en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa a la pregunta de si el Gobierno se plantea aplicar el 155 en Cataluña tras la advertencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien ha avisado de que retirará el apoyo a Pedro Sánchez si no plantea una propuesta de referéndum en un mes.

"Entre el salto al vacío y el 155 perpetuo está la convivencia que demanda el Gobierno de España", ha dicho la portavoz del Ejecutivo tras emplazar a rebajar la crispación.

Después de que el presidente del Gobierno advirtiera de que si los partidos que le apoyan, entre ellos los independentistas, priorizan el conflicto a la cooperación se podría "ir a elecciones y acabar la legislatura", Celaá ha afirmado hoy que "el Gobierno va a seguir determinado en su acción de Gobierno, que es definitiva".

La portavoz ha garantizado que el Ejecutivo va a continuar con todos los recursos abiertos para el diálogo" y para "superar el conflicto en Cataluña", si bien ha admitido que "no parece que el señor Torra esté orientándose a la cooperación hoy, hoy", ha repetido la ministra.

Pese a ello, Celaá ha defendido que existe un "enorme terreno" para el diálogo y los acuerdos y es ahí donde se sitúa el Gobierno con la convicción de que es lo que demandan los catalanes y la sociedad española.

Según Celaá, el Gobierno está demostrando su voluntad de "tender puentes y construir concordia" y el independentismo debe asumir su responsabilidad, que es "gobernar, no gesticular" y "no volver a caminos que conducen a la frustración".