El Gobierno calcula que las medidas acordadas para los presupuestos supondrán 5.678 millones más de ingresos y 2.082 de gastos

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado este jueves que el acuerdo alcanzado con Unidos Podemos para los Presupuestos Generales del Estado permite "recuperar los derechos escamoteados con la excusa de crisis económica", en referencia a los ejecutivos del PP. Celaá ha señalado que el pacto necesita más apoyos para se aprobado en el Congreso, por lo que ahora se abre una fase para "seguir sumando".

"Pido a las fuerzas políticas que apoyen estos presupuestos porque con ello no apoyarán a este Gobierno, sino a las personas", ha añadido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. A preguntas de los periodistas, ha cifrado en 5.678 millones de euros los ingresos y en 2.082 millones los gastos contenidos en este pacto imputables a los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Este cálculo de ingresos se refiere a cambios normativos fiscales, no a su afectación al ciclo económico. Y no incluye partidas como la subida de pensiones, que por el momento no están vinculadas a Presupuestos.

La ministra ha matizado además que en este cómputo se refiere exclusivamente lo que afecta a los Presupuestos. El acuerdo con Unidos Podemos incluye medidas a más largo plazo y que afectan a otras administraciones distintas al Estado. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, había explicado que las medidas incluirán 7.000 millones de euros de nuevos ingresos, frente a los 5.000 millones que aumentarían los gastos. La ministra ha afirmado que aunque no ha escuchado estas declaraciones, probablemente se refieran a las medidas generales, no solo las de PGE del año próximo.

En todo caso, el próximo lunes se conocerán los detalles presupuestarios generales, cuando un consejo de ministros extraordinario apruebe el plan presupuestario que se remitirá Bruselas. Entonces se podrá conocer también el detalle de la cifra de déficit con la que se han elaborado estos presupuestos, si con el 1,3% del PIB acordado hasta ahora o con el 1,8% del PIB que la ministra de Economía, Nadia Calviño, dijo haber pactado con Bruselas. Montero ha recordado que la distinta senda, y el techo de gasto consiguiente, no afecta al Estado más que en 1.200 millones de euros (el resto del margen es para otras administraciones, singularmente comunidades autónomas y Seguridad Social).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras, Celaá ha destacado que ese pacto "está en la línea programática de ambas partes" e "indice en la agenda del cambio", puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez. Además de recuperar esos derechos perdidos durante los años de crisis en los que gobernó el PP, la portavoz ha añadido que las cuentas permiten también "avanzar en el blindaje del Estado del Bienestar".

Según ha dicho, los presupuestos para 2019 buscan trasladar la mejora económica, la salida de la crisis, a la vida de los ciudadanos: "que lo noten efectivamente en sus vidas".

Celaa ha comparecido acompañada de la ministra de Hacienda horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, firmasen el acuerdo de presupuestos que contempla la subida del salario mínimo a 900 euros al mes e incrementar al 1% el impuesto de patrimonio a partir de 10 millones.

Montero ha asegurado que este pacto presupuestario tendrá su reflejo también en el plan presupuestario que el Gobierno enviará el lunes a Bruselas, y que deberá servir de base a los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Ha afirmado que los acuerdos cumplen tanto con el compromiso con los socios como con "Europa y la consolidación fiscal".

En cuanto a los cambios impositivos, Montero ha puesto énfasis en que no afectarán a las clases medias y tampoco a las pymes. Dado que la subida de IRPF afecta a las rentas por encima de 130.000 euros, ha puesto como ejemplo que quien tenga unos ingresos de 200.000 euros anuales pagará 1.100 euros más de IRPF al año. En cuanto a las rentas de capital, solo el 0,1% de los contribuyentes se verán afectados por las subidas.

Permisos de maternidad y paternidad

El pacto entre ambos partidos, recogido en un documento de 50 páginas también recoge que las bajas de maternidad y paternidad sean iguales e intransferibles "de forma paulatina" y que los ayuntamientos puedan dedicar 330 millones de euros a la educación de 0 a 3 años. También se incluye que los municipios puedan regular los contratos de alquiler, que podrán durar hasta siete años, frente a los tres actuales.

El acuerdo incluye también medidas que no tienen que ver estrictamente con las cuentas del Estado. Por ejemplo, contempla una nueva ley de violencia sexual que no distinga entre abuso y agresión sexual, o que se despenalicen las injurias a la corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los piquetes en la huelgas.

Ambas formaciones solo alcanzan 155 diputados, por lo que ahora tendrán que negociar para recabar los apoyos de PDeCAT, PNV, ERC y Bildu para sacar adelante las cuentas en el Congreso.

La vicepresidenta ha allanado el camino con ERC y PDeCAT en sendas reuniones con Pere Aragonès y Elsa Artadi, pero los republicanos catalanes insisten en que con los delitos de rebelión pesando sobre los presos no pueden negociar y PDeCAT avisó de que la música de las cuentas no le convencía. Montero ha reclamado que las conversaciones se limiten a hablar de los presupuestos.

Celaá se ha detenido en esta cuestión y ha señalado que ahora hay que buscar el apoyo de más formaciones: "Ya estamos juntos la segunda y la tercera fuerza parlamentaria, hay que seguir sumando". La portavoz ha tendido la mano a las fuerzas independentistas porque el pacto de los presupuestos es "muy beneficioso para la sociedad catalana".

La ministra de Hacienda iniciará las conversaciones en los próximos días con PNV, ERC, PDeCAT y Compromís. Por ahora las fuerzas independentistas le ponen el camino difícil a los presupuestos.