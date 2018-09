El Govern ve "insuficientes" las explicaciones de Sánchez sobre los jueces

La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern catalán, Elsa Artadi, ha calificado de "insuficientes" las explicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los correos de jueces críticos con el 'procés', una cuestión que ve como un "atentado gravísimo contra el Estado de derecho".

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa posterior a su reunión en el Palau de la Generalitat con el presidente de la Diputación de Barcelona, Marc Castells, para abordar aspectos relacionados con la financiación de los entes locales y comarcales.

El presidente catalán, Quim Torra, exigió ayer la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, tras las informaciones publicadas por los medios digitales eldiario.es y El Món, según las cuales miembros de la magistratura, en correos corporativos en torno al 1-O, comparaban la situación en Cataluña con el nazismo y se mostraban críticos hacia los responsables del gobierno catalán.

Desde la cumbre europea de Salzburgo (Austria), Pedro Sánchez dijo que no opina sobre chats privados como los de los jueces críticos con el proceso independentista, pero garantizó la "independencia e imparcialidad del poder judicial respecto al proceso judicial abierto contra líderes del proceso de Cataluña".

"Es evidente que las explicaciones que ha dado no son suficientes", ha respondido Artadi en alusión a las palabras de Sánchez. "No es un chat privado, es corporativo, que tiene sus normas e implicaciones. Es un chat público para todos los jueces que están. No se puede decir que estén hablando como si hubieran estado cenando en su casa con amigos".

La consellera, que ha dicho no tener constancia de si Torra y Sánchez habían conversado telefónicamente sobre este tema, ha opinado que dicha polémica debería abrir una reflexión no solo en el soberanismo, sino entre toda la ciudadanía española sobre "si este es el sistema judicial que quieren tener".

Artadi ha insistido en que el Govern se "reafirma plenamente" en la declaración de ayer del presidente catalán y ha asegurado que la Generalitat está "estudiando las consecuencias que pueden tener (los correos), porque hay códigos y directrices desde el Consejo General del Poder Judicial que dicen cómo se deben comportar o no. Y al juez Santi Vidal por mucho menos se le echó".

La portavoz del Govern ha lamentado la sensación de "impunidad" de ciertos colectivos de "poder decir la barbaridad que sea sin consecuencias" y ha tachado los hechos acontecidos de "gravísimos" y de "atentado gravísimo contra el Estado de Derecho, no solo contra los investigados y encausados por el 1-O, sino para todo el Estado español".

Hoy, desde Twitter, Torra ha suscrito sus reivindicaciones: "Nos reafirmamos en la declaración de ayer: dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, sanciones inmediatas e investigación de la Fiscalía, liberación de presos políticos y retorno de exiliados y archivo de todas las causes, denuncia en la UE".