Iceta no ve "humillante" la resolución alemana sobre Puigdemont y critica la "exhibición de indignación" del PP

"No veo humillación, no veo enmudecimiento, tampoco veo al PP, no veo nada. Se ha producido una decisión de un tribunal alemán y ahora un juez español tiene que decidir si la acepta o la recurre, por tanto esa exhibición de indignación no la entiendo", ha explicado Iceta en declaraciones en Antena 3 recogida por Europa Press.

Considera que el tribunal alemán "niegue la existencia de 'presos políticos'" supone "la derrota" del independentismo y ha asegurado que Puigdemont tiene la posibilidad de volver a España "cuando quiera" aunque "sabe que se enfrenta a una demanda judicial muy grave".

En relación a las declaraciones del portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, en las que exige la suspensión del Tratado de Schengen como respuesta de España ante el maltrato de los tribunales alemanes, Iceta ha asegurado que "hay sectores de la derecha española que nunca han aceptado el camino de una integración europea plena y cualquier contratiempo lo utilizan para replantear el proceso de integración europea".