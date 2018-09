Iceta pide a sus alcaldes "rebelarse contra el frentismo"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha hecho hoy un llamamiento a sus alcaldes a "rebelarse contra el frentismo" y a rehacer consensos y a proporcionar "puntos de encuentro lo más amplios posibles" que permitan "ganar la batalla del autogobierno, la financiación y la cohesión social".

Iceta ha inaugurado el consejo de alcaldes y alcaldesas del partido, con la participación de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet; el secretario de Política Municipal del PSC, Jaume Collboni, y la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat y número dos del partido, Núria Marin.

El primer secretario del PSC ha recordado a los alcaldes y concejales socialistas que en las próximas elecciones municipales de 2019 está en juego "poder proporcionar estabilidad" al Gobierno de Pedro Sánchez, como también "perspectiva de justicia social y prosperidad económica".

Pero también ha pedido a sus ediles "proporcionar un punto de encuentro lo más amplio mejor, porque no es verdad que en Cataluña la mayoría de la gente quiera pelea política y se resigne a la fractura social".

"La mayoría coinciden en superar la fractura que se ha producido y encontrar elementos que nos permitan ganar la batalla del autogobierno, la financiación y la cohesión social", ha dicho.

Ha pedido así que los principios que guíen al partido sean la defensa de "la democracia, las reglas del juego, el respeto a la ley, la convivencia y a la legalidad", como también el respeto "a todas las ideas", porque el PSC "no mira a un ciudadano diferente en función de sus ideas políticas".

Del mismo modo ha enarbolado el "respeto a la diversidad y el fomento de la convivencia" y ha llamado a "rebelarse contra el frentismo" para evitar "una sociedad escindida ni dividida en dos mitades que no se hablan", por lo que ha dejado claro que el PSC "combatirá permanentemente esta deriva equivocada que nos bloquea".

Iceta ha reclamado a su partido que trabaje para "rehacer consensos" en Cataluña, como el de la lengua, la escuela o el respeto a las instituciones que deben ser "neutrales"; a no dejar de buscar "permanentemente" soluciones acordadas; y a luchar por la justicia social y las políticas sociales.

"No nos dejemos despistar por otras cuestiones, que no quiere decir que no tengan importancia, pero lo que realmente importa es preparar bien y ganar la elecciones municipales", ha avisado Iceta, que ha lamentado el "desconcierto absoluto" del independentismo, que "no sabe por dónde tirar", pero "mientras los problemas se amontonan".

Por su parte, la alcaldesa Núria Marín ha admitido que los alcaldes han estado "muy solos" en los últimos años, por lo que ha celebrado que haya un Gobierno que se pone "a su lado", les escucha y "pone en el centro de su acción a ciudadanos".