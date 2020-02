Igea cree que el cambio de candidato en el PP vasco no será "bueno" para los resultados

Así lo ha señalado poco después de participar en un desayuno informativo organizado por El Mundo-Diario de Castilla y León. El político de Ciudadanos ha reiterado su posición contraria a ir en coalición con el PP en País Vasco, Cataluña y Madrid. "En España las coaliciones electorales no siempre suman, lo dice la historia", ha incidido para señalar que una encuesta que tienen sobre Cataluña da "peores resultados" juntos que separados.

En este punto, ha insistido en que el cambio de candidato del PP vasco no va a ser "bueno" para los resultados. Igea ha incidido en sus críticas al aseverar que lo importante en estos acuerdos preelectorales no es saber "a cuanta gente se coloca". "Estaría mejor saber qué parte de nuestro programa económico, fiscal, de igualdad, en sanidad, en transparencia, ha asunido el PP. Yo no lo se", ha reiterado.

Igea hubiera deseado salir en Euskadi y en España a defender un modelo de país y un programa "propio". "Creo en los pactos postelectorales", ha continuado para recordar que él es vicepresidente de un Gobierno de coalición fruto de un acuerdo "programático".

"Tardamos más en este acuerdo programático que en decidir a las personas. A veces las cosas se hacen al revés", ha ironizado para concluir que hay un problema de "hiperliderazgo cesarista" que está impregnando toda la política española. "Quizá eso hace más difícil los acuerdos y hablar de política, porque hablamos más que quién manda aquí y de mí o contra mí, cuando de lo que hay que hablar es de qué propones", ha concluido.