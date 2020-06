Igea defiende alargar del Estado de Alarma si se cumple la condición de igualdad de trato a todas las CCAA

En declaraciones a Europa Press Igea ha garantizado mantener una "relación fluida" en estos días con la secretaria general del partido, Inés Arrimadas, durante los que ha defendido la necesidad de mantener el control de la movilidad ante el COVID-19.

"Se ha firmado una cosa que es una obviedad, el trato de igualdad entre territorios, esto querrá decir que ya no podrá ser que haya comunidades que repartan el ingreso mínimo vital y otras que no, que haya unas comunidades que pasan con unas cifras y otras que no, supongo que se referirá a eso, todos repartimos o no el ingreso mínimo vital", ha señalado, a lo que ha añadido: "Yo no digo que somos mejores que nadie pero tampoco peores, la gestión de la crisis lo ha demostrado".

Por último, el vicepresidente de la Junta ha insistido en que el Gobierno de Castilla y León es el único que ha mantenido el mismo criterio sobre la necesidad del Estado de Alarma.

"Creemos en una situación sanitaria hay que seguir unas medidas y no cambiar de posición cada día, no subastamos nuestra posición, hay gente que subasta su posición y nosotros la seguridad de los ciudadanos no la subastamos", ha concluido.