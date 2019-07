Iglesias advierte a Sánchez de que si opta por elecciones no será presidente

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido este lunes al presidente del Gobierno de que si opta por ir a otras elecciones no volverá a ser presidente nunca y, tras reprocharle que le esté pidiendo el apoyo gratis, le ha avisado de que "no se va a dejar pisotear ni humillar por nadie".

El líder de Unidas Podemos ha lanzado este aviso durante el debate de investidura al candidato socialista, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de poner "excusas" para no pactar una coalición y le ha reprochado que no esté dispuesto a ceder competencias para pactar un Ejecutivo.

Lo ha hecho después de que Pedro Sánchez subrayase que quiere gobernar con Unidas Podemos pero ha avisado de que si no se logra hay "otras opciones" que todavía se pueden negociar, entre ellas un "acuerdo de investidura sobre contenidos".

Tras recordar que él aceptó dar un paso al lado y renunció a ser ministro para favorecer un acuerdo con los socialistas, Iglesias ha pedido al presidente del Gobierno que acepte la "salida sensata" de compartir el poder en lugar de actuar como si tuviera mayoría absoluta.

Le ha retado a decir en la Cámara "qué es lo que les ha ofrecido" para que la formación morada apoye su investidura.

"Le dijimos que para desarrollar el programa queríamos competencias de Hacienda, y nos dijo que ni hablar, en ningún caso", ha lamentado Iglesias, que cree que ha pasado lo mismo cuando el partido morado sugirió que quería competencias en Igualdad, en Trabajo, en Ciencia o en Transición Ecológica.

"¿Qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara", ha retado Iglesias al candidato socialista. "Somos una fuerza política modesta, joven, pero no nos vamos a dejar pisotear ni humillar por nadie", ha abundado el líder del partido morado.

Le ha dicho que si no está a dispuesto a compartir el poder tiene alternativas: convencer al PP de hacer un acuerdo de coalición o doblarle el brazo a Ciudadanos.

"Tiene usted otra opción: hacer caso al señor Tezanos y convocar nuevas elecciones", ha comentado Pablo Iglesias, que no obstante ha pronosticado que si opta por esta opción no será presidente de España.

Además, Pablo Iglesias ha recordado al presidente del Gobierno que no le puede amenazar con que se ubicará en el mismo sitio que Vox si no acepta las condiciones de los socialistas, porque, ha avisado, una coalición no se puede negociar como si fueran "lentejas".

"Quizás usted no quiere un gobierno de coalición con nosotros porque quien quiere un gobierno de coalición no propone un papel decorativo", ha asegurado Pablo Iglesias después de que el jefe del Ejecutivo en funciones haya avisado de que si no se alcanza un acuerdo.