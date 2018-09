Iglesias insiste en que si hay reforma de la Constitución, habrá referéndum

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que su apoyo al Gobierno es "absolutamente condicional", ha admitido que el Ejecutivo "ha improvisado demasiado" y ha insistido en que si se reforma la Constitución para limitar los aforamientos tendrá que haber un referéndum e incluir al rey.

Iglesias, en una entrevista en Telecinco, ha admitido que quizá han "dulcificado" el tono con el Gobierno, pero ha asegurado que seguirán diciendo no y siendo "muy claros" con el Ejecutivo cuando tengan que hacerlo, como pasó en el caso de la dimisión de la exministra Carmen Montón o la venta de armas a Arabia Saudí.

No obstante, ha explicado que si hay acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Podemos seguirá apoyando al Gobierno y su voluntad es que se agote la legislatura.

Aunque también ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de improvisar al anunciar una reforma de la Constitución que debía haber abordado antes con las fuerzas políticas.

"El Gobierno ha improvisado demasiado, cuando se trata de cambiar la Constitución no hay que improvisar y sacar conejos de la chistera en una semana, lo lógico es sentar a las fuerzas políticas cuyos apoyos son necesarios para sacar la reforma y hablar antes de hacer propuestas", ha dicho Iglesias.

En cualquier caso, el líder de Podemos ha defendido que si se toca la Constitución habrá que hacer un referéndum (su partido tiene diputados suficientes para forzarlo) y que la limitación de los aforamientos debe afectar al rey en los actos que no son refrendados por ministros.

"Es de sentido común que todo el mundo, tenga sangre azul o roja, sea igual ante la ley", ha enfatizado.

No es el único caso en el que Iglesias se ha mostrado partidario de un referéndum, también ha vuelto a defender como solución al conflicto político en Cataluña, para el que aboga por vías politicas y no judiciales.

Por eso ha sostenido que las fuerzas políticas deben sentarse a estudiar todas las propuestas, incluida la del Ejecutivo en favor sólo de un referéndum que plantee más autogobierno, y ve con buenos ojos la vía "confederal" por la que ha abogado el lehendakari, Íñigo Urkullu.

"Exploremos por ahí", ha dicho para añadir: "A mí la vía confederal y federal me suenan bien, se parece a lo que de verdad es España".

Para Iglesias consultar a los ciudadanos en referéndum es buena solución también en otros asuntos, por ejemplo si habría que prohibir o no las corridas de toros.

"A mí los toros no me gustan pero entiendo que no se pueden prohibir por decreto, pero estaría bien preguntar a la gente", ha afirmado tras abogar por no subvencionar los toros con dinero publico y a partir de ahí democratizar, preguntar a los ciudadanos en sus pueblos o en determinados territorios, o por qué no un día en España si la mayoría quiere toros o no".

Lo mismo ha dicho de la caza, entiende que no se puede prohibir pero afirma: "No me veo con una escopeta matando un animal, a mí no me gusta, entiendo que es una cosa compleja que no se puede prohibir así como así".