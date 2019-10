Íñigo Errejón carga contra Pedro Sánchez y le acusa de haber tomado una posición "partidista" tras la sentencia del procés

"Ayer fue un día triste para miles de catalanes y catalanas pero también para miles de españoles y españolas", ha asegurado este martes el candidato de Más País, Íñigo Errejón. El líder de la formación de nueva creación ha lamentado así la sentencia del procés dictada este lunes por el Tribunal Supremo y los altercados que se produjeron en Barcelona por los miles de manifestantes que protestaron por las elevadas penas a los líderes independentistas. Errejón también ha cargado contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al que ha acusado de tomar una posición "partidista" y al que ha recomendado que no contraiga "el virus de Rajoy, el de la inacción".

El líder de Más País ha reprochado al presidente del Gobierno no haberse trasladado a Catalunya para empezar a "recomponer" la convivencia con los catalanes. "Sánchez tiene que tener cuidado porque ayer le vimos muy cerca de contraer el virus de Rajoy, el de la inacción, el de responder solo tarde y con amenazas".

Para el candidato de Más País, las condenas son "la constatación de un fracaso político". "Nunca deberíamos haber llegado a esta situación", ha defendido para posteriormente acusar a Sánchez de haber tomado una posición partidista y no de "política de país".

"A otros les va a corresponder analizar jurídicamente la sentencia del Tribunal Supremo" como "candidato de Más País no me corresponde", ha defendido Errejón. No obstante, ha señalado que "no comparte" algunos aspectos del fallo pero que la "respeta" pero que los jueces "solo han hecho su trabajo". "En España ha habido demasiados malos políticos que le han pasado la patata caliente a los jueces para no tener que tomar decisiones valientes".

Según Errejón en estos momentos las formaciones políticas pueden tomar dos vías. La primera es la que están adoptando las fuerzas de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) que quieren "arañar votos echando gasolina al fuego". "No les importa que hoy haya muchos catalanes alejados de España", "alguien que hace política contra un pueblo de España, para alejar a una parte de los catalanes a lo mejor consigue votos pero pasará mal a la historia".

"Y hay otra opción, y es a la que nos vamos a dedicar, trabajar para que esta sea la última vez, el último desencuentro. En Catalunya hay un problema político y solo puede resolverse con una solución política", ha defendido Errejón.