El PSOE responde a Ciudadanos: "Rivera hace mucho que perdió el centro y ahora está también perdiendo el norte"

El PSOE ya ha respondido al anuncio de abstención de Ciudadanos en la votación del decreto ley para la exhumación de Franco. La portavoz de los socialistas en el Congreso, Adriana Lastra, ha salido al paso afirmando que la formación de Rivera "nunca defrauda, cada vez que tienen la oportunidad real de posicionarse políticamente, lo hacen más escorada a la derecha".

Así, Lastra ha recalcado que hace un año se aprobó la proposición no de ley, "en la que se decía que de manera urgente se debía sacar a Franco" del Valle de los Caídos, recordando también las exigencias de la ONU. "A este partido que acaba de anunciar que no va a apoyar este real decreto me gustaría preguntarles por qué, si hace un año apoyó esa proposición", ha añadido, evitando hacer referencia en un primer momento a Ciudadanos.

El líder de la formación, Albert Rivera, reveló este miércoles que su partido no apoyará el decreto ley para la exhumación, pues considera que "no es una prioridad": "Hablamos de un decreto ley para hacer algo urgentísimo". "Creo que no es manera de abordar este asunto", ha explicado.

"¿Porqué ahora cambian de posición?", se ha preguntado, considerando que la respuesta puede estar en "esa lucha fratricida con el Partido Popular para ver quién es más de derecha". Lastra ha zanjado la cuestión aseverando: "El señor Rivera hace mucho que perdió el centro y ahora está también perdiendo el norte".

No obstante, la portavoz socialista ha pedido a continuación que Ciudadanos cambie la orientación de su voto: "Les pido que recapaciten, que vuelvan a la posición que mantuvieron hace un año y que apoyen este Real Decreto, porque este país no se puede permitir esta anomalía democrática".

"Se va a aprobar el viernes y vamos a sacar a Franco del Valle", ha asegurado Lastra, que ha hecho estas declaraciones en un corro de periodistas ante el monumento a los Mártires de la Libertad (Almería), que está siendo objeto de polémica tras la intención de remodelar el entorno y mover el homenaje a otro lugar.