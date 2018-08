Albert Rivera anuncia que Ciudadanos no apoyará el decreto ley para exhumar a Franco

Albert Rivera ha anunciado en una entrevista en Onda Cero que el partido que lidera, Ciudadanos, no apoyará en el Congreso la aprobación del decreto ley para la exhumación de Franco. Ha alegado que "no es una prioridad": "Hablamos de un decreto ley para hacer algo urgentísimo". "Creo que no es manera de abordar este asunto", ha añadido sobre el procedimiento.

"No comparto que la exhumación de Franco se haga por decreto ley, no es una urgencia y no lo haríamos así y sin contar con la mayoría parlamentaria", ha insistido Rivera, que considera que la medida carece de urgencia "después de 40 años".

Aunque Rivera ha asegurado que no mostrarán su apoyo, no ha aclarado si votarán en contra del decreto ley o se abstendrán. Si bien, el decreto ley necesita el apoyo de la mayoría simple de la cámara para salir adelante, por lo que los votos de Ciudadanos no serían imprescindibles para que se apruebe la medida.

"Si lo único que vamos a debatir es sobre los huesos de Franco, nosotros no vamos apoyarlo", ha declarado, así como que le importa "poco" el futuro del dictador. Rivera ha apuntado no obstante que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "quiere hablar de esto y hacerlo en serio, tiene que hacerlo con consenso, con criterios técnicos y buscando la reconciliación".

Propone un cementerio nacional donde puedan compartir espacio caídos en bandos opuestos y asegura estar dispuesto a debatir medidas para todo el conjunto monumental del Valle, porque considera que centrarse exclusivamente en mover los huesos es "buscar maniqueísmo".

En todo caso, considera que el Gobierno está centrado en este asunto por su "falta de proyecto de futuro" y sospecha que "hay un cierto intento de volver a esas batallas fratricidas de rojos y azules, de enfrentamiento y división, que son las que le gustan al bipartidismo", un modelo a su juicio tan "obsoleto" como escuchar música en "cassetes y vinilos".

La primera vez que se aprobó en el Congreso la exhumación de Franco fue en el año 2017, de manera simbólica a través de una proposición no de ley presentada por los socialistas. Ciudadanos votó entonces a favor de la exhumación de los huesos del dictador y la propuesta no tuvo votos en contra. El PP y ERC se abstuvieron.

Este lunes, el Gobierno confirmó que en el Consejo de Ministras de este viernes se aprobará el decreto ley que pondrá en marcha la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Al optar por la vía del decreto ley, tendrá que ser ratificado por el Congreso de los Diputados. El traslado de los restos se retrasará de esta manera a mediados de septiembre.