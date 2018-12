Lobeira (BNG) vincula la agresión a un miembro de Galiza Nova con el clima "antinacionalista" generado por PP, Cs y Vox

Lobeira, en entrevista en la Radio Galega recogida por Europa Press, ha condenado la agresión denunciada por un joven de la organización municipal del Bloque, que aseguró que en Pontevedra un grupo de jóvenes lo golpearon al grito de 'esto es España', por, supuestamente, llevar una camiseta con la bandera de Galicia.

"Esto se enmarca en un contexto general que es el caldo de cultivo propicio para que se generen este tipo de agresiones por parte de la ultraderecha o el fascismo", ha asegurado.

"Hay discursos políticos que se fundamentan en la intolerancia, en el no reconocimiento de naciones, de pueblos, lenguas diferentes de la española, y en ese clima antinacionalista que se está generando desde distintos ámbitos del Estado, desde el Partido Popular, desde Vox, desde Ciudadanos, crean el caldo de cultivo propicio para que determinados desaprensivos utilicen estos métodos violentos", ha subrayado.

Lobeira ha asegurado que la agresión sufrida por el joven no es "aislada" porque también sufrieron ataques las sedes del BNG y ha reiterado que "hay discursos políticos o la generación de una corriente de pensamiento fundamentada en la intolerancia y ahí sí hago responsable al Partido Popular, a Ciudadanos, a Vox, con discurso machista, homófobo, antiinmigración, intolerante con los idiomas diferentes del español" que "generan ese caldo de cultivo propicio para este tipo de cuestiones".

"La ultraderecha no es solo Vox, también está incluida en el PP, en Ciudadanos", ha agregado, aunque ha matizado que no apuntaba a militantes en concreto: "No creo que haya militantes del PP o de cualquier otro signo que yo conozca en ese tipo de prácticas".