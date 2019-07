López-Istúriz: Puigdemont y Comín no pueden ser eurodiputados "y punto pelota"

El eurodiputado y secretario general del PPE, Antonio López-Istúriz, ha expresado este martes su satisfacción por que la Justicia europea haya negado a Carles Puigdemont y a Toni Comín la posibilidad de ejercer su cargo como parlamentarios en la Eurocámara ya que los "shows patéticos de Puigdemont afectan muchísimo a la imagen de España".

La Justicia europea ha dicho que "Puigdemont y Comín no puede ser diputados europeos y (Oriol) Junqueras está bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo, que ya ha decidido. Y punto pelota", ha argumentado López-Istúriz en declaraciones a RNE.

Para el eurodiputado del PP, las constantes "payasadas" de Puigdemont y Comín "afectan muchísimo a la imagen de España, de Cataluña y a las inversiones" por lo que "tener a estos presos y huidos de la Justicia representando a toda España no puede ser y así lo han dicho los jueces".

López-Istúriz también ha explicado que el PPE ha bloqueado el nombramiento del socialista holandés Frans Timmermans dado que los conservadores ganaron las elecciones europeas y por ello deben ser los que propongan al presidente de la Comisión Europea.

"Nos quieren imponer al presidente de la Comisión (...) y por ahí el PPE no pasa, por darle el poder a quien no lo ha ganado y no se lo merece", ha dicho.

El Tribunal General de la Unión Europea desesntimó este lunes la petición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín de medidas cautelares contra la decisión del Parlamento Europeo de impedir su reconocimiento como eurodiputados dado que no estaban incluidos en la lista remitida por las autoridades españolas al Parlamento y, por lo tanto, "no habían sido declarados oficialmente electos".