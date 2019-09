Macri presenta proyecto de código procesal como "muestra" de que el país mejora

El presidente argentino, Mauricio Macri, en plena campaña para las elecciones de octubre, presentó este lunes el proyecto del ley del nuevo Código Procesal Civil y Comercial como una "muestra" de que su Ejecutivo puede mejorar aspectos que a su criterio no funcionaban en la sociedad.

El proyecto, que será enviado al Congreso argentino, donde se dirimirá su aprobación, pretende simplificar las estructuras procesales, incorporar el uso de tecnologías y así agilizar las causas, así como la obligación para el acusado de un delito de decir la verdad al declarar ante los magistrados, según el Ministerio de Justicia.

"Absolutamente todos estos cambios son una muestra de que se puede mejorar lo que no funciona, es una muestra de que no (...) tenemos que resignarnos porque las cosas siempre fueron así, porque podemos ser mejores", dijo Macri, en lo que fue una frase en la que incide a menudo en campaña respecto a otros aspectos del país.

Los comicios son el 27 de octubre y el presidente parte con desventaja respecto al opositor peronista Alberto Fernández, que sacó una ventaja de 16 puntos en las elecciones primarias de agosto y que lleva como postulante a la Vicepresidencia a la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015).

De repetirse el resultado en las presidenciales, Fernández sería presidente sin necesidad de segunda vuelta.

En la presentación del proyecto de ley, Macri destacó que durante su etapa al frente del Ejecutivo ha buscado la independencia de la Justicia y la intervención de los poderes políticos en ella.

"Para una sociedad que quiere ser independiente, así como decimos que la Justicia es lenta, no es Justicia, si no es independiente no es Justicia", afirmó.

"En estos años trabajamos mucho para que la política no intervenga en la Justicia, es importante que ahora que la Justicia pueda defender esa independencia", agregó.

En los últimos años y durante la Presidencia de Macri, la expresidenta Fernández ha sido procesada por varios casos por corrupción durante sus Gobiernos y el de su fallecido marido, Néstor Kirchner (2003-2007), que ella considera como una "persecución política".

Con relación al nuevo Código Procesal Civil y Comercial, Macri sostuvo que hará que la Justicia sea "más rápida y cercana" y recalcó que le llena de "orgullo" saber que hay tantos argentinos "comprometidos con aportar sus ideas" a ese respecto.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, destacó en su intervención que desde que tomó la cartera al inicio del mandato de Macri quisieron llevar adelante este proyecto de ley, que se manda al Congreso a poco menos de tres meses que acabe el mandato actual, que el oficialismo aún tiene esperanzas de revalidar.

"Desde el comienzo de gestión, nos impulsó a llevar adelante una política judicial clara que ayude a mejorar nuestro servicio de Justicia, que ayude a generar procesos más ágiles y más transparentes, que den respuesta a la gente", aseveró.

Por todo ello calificó la jornada de hoy como un "momento histórico" para Argentina.

Según el Ministerio, que lleva adelante está reforma dentro de su programa Justicia 2020, la normativa vigente "estructura procesos altamente burocráticos" y no tiene en cuenta las "modernas tendencias sobre gestión de la oficina judicial" ni la tecnología, algo que a la postre "aleja al juez del conflicto".

"Si bien el código en vigencia otorga amplias facultades al juez para dirigir el proceso, en los hechos la gran mayoría de los conflictos son abordados mediante un mismo y limitado esquema, en el cual el expediente es el juicio y el juicio es lo que el expediente refleja", incidió el Ministerio en un comunicado.