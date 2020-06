Más Madrid amenaza con pedir la reprobación de Escudero si no aclaran lo sucedido en residencias en 48 horas

"La señora Ayuso tiene 24/48 horas para aclara qué es lo que está pasando y si no lo hace evidente desde Más Madrid tendremos que tomar iniciativas para que esta situación no se perpetúe en el tiempo. Tenemos versiones contradictorias y si el Gobierno no rectifica o no sale a dar explicaciones no descartamos pedir la reprobación del consejero de Sanidad", ha lanzado Perpinyà en declaraciones a los periodistas tras la reunión que ha mantenido con el Ejecutivo autonómico en la Real Casa de Correos.

Además de analizar las propuestas del Gobierno regional, en la reunión el tema central ha sido la situación de las residencias, ya que, a su juicio, "lo que se está viviendo en estos momentos es de absoluta gravedad" con "miembros del Gobierno que están haciendo sentir a todos los madrileños una inmensa vergüenza".

