Maillo acusa a Rivera de poner en juego la estabilidad de España por unos votos: "Que no sea mentirosillo"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha acusado este jueves al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de "mentir" en relación con la sentencia sobre el 'caso Gürtel' que condena al PP como partícipe a título lucrativo y le ha pedido que no aproveche esta decisión judicial sobre unos hechos que ocurrieron en 2003 y que son "ajenos" al presidente Mariano Rajoy, para "poner en juego la estabilidad de España" con el objetivo de "conseguir unos votos". "Que no sea mentirosillo", ha exclamado, después de llamar "gran aprovechategui" al líder del partido naranja.

Así se ha pronunciado Maillo en declaraciones en el Congreso, donde ha tachado de "equivocada" la parte de esa sentencia de la Audiencia Nacional que condena a su partido. El dirigente 'popular' ha hecho hincapié en que se trata de una condena en el ámbito civil, no penal, y sobre unos hechos que ocurrieron hace 15 años, cuando Rajoy ni siquiera era presidente del PP y a los que es totalmente "ajeno".

"Hemos escuchado intervenciones desde la irresponsabilidad hablando de que se condenaba al Gobierno o al PP. Eso es falso, la sentencia habla de una responsabilidad civil que afecta fundamentalmente a hechos ocurridos en 2003", ha señalado, antes de exigir "rigor" a los partidos políticos, a los que ha recordado que "la responsabilidad civil es muy diferente a la responsabilidad penal".

"APROVECHATEGUI Y MENTIROSILLO"

En este contexto, tras recalcar que la sentencia no es firme y el PP la va a recurrir, ha incidido en que el partido que "ha sido "condenado" por "financiación irregular" e "ilegal" es el PSOE. "Nosotros no", ha apostillado.

Después de esta puntualización, Maillo ha añadido que si "algunos quieren exagerar, mezclar las cosas y provocar inestabilidad en el Gobierno con algún tipo de manifestación exagerada será su responsabilidad".

"Ya se sabe que el señor Rivera es un gran aprovechategui, pero que no sea mentirosillo", ha reclamado Maillo, tras recriminar al líder de Ciudadanos que use "argumentos espurios" y trate de "imputar responsabilidades a un Gobierno que no ha sido condenado por nada y a un partido que no ha sido condenado penalmente".

A su juicio, Rivera está haciendo con la sentencia de la Gürtel lo mismo que hace con la situación en Cataluña "aprovecharse". "Está mintiendo y aprovechándose de una situación poniendo en juego la estabilidad con tal de conseguir unos votos". "Le pido normalidad, tranquilidad, estabilidad y que se sea la sentencia", ha agregado.

Respecto a la hipótesis de que Ciudadanos apoyase una moción de censura, Maillo ha recalcado que ésta sólo podría salir adelante con el apoyo de "Podemos y los independentistas" y que, además, "no existe motivo ni justificación" para presentarla porque el Gobierno de Rajoy no tiene nada que ver con esta sentencia de Gürtel.

NO HIPERACTÚE

"Si se pretende exagerar los argumentos e ir demasiado lejos poniendo en cuestión la propia estabilidad de un país para buscar argumentos que beneficien políticamente poniendo en juego a España eso será un demérito de Ciudadanos, de Podemos o del PSOE, que no sé que hará", ha aseverado.

En argumentos similares ha incidido el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, quien ha aconsejado a Rivera que "no hiperactúe" y ha subrayado que las "responsabilidades políticas" sobre los asuntos juzgados por la Audiencia Nacional "han sido sustanciadas de forma generosa", ya que desde 2008 hasta ahora "ha habido numerosas campañas electorales" en las que el PP ya reconoció los hechos.

YA SE HA PEDIDO PERDÓN 37 VECES

"Se expulsó a las personas que participaron, se asumieron responsabilidades políticas y se pidió perdón a los ciudadanos", ha dicho, recalcando que no serviría de nada volver a pedir disculpas cuando ya se ha hecho "37 veces".

También ha insistido en que "ha quedado demostrado que no ha existido financiación ilegal en el PP" y que en su partido no se hicieron "ERES para pagos ilegales, no se usaron tres ministerios para financiar campañas en Valencia, ni hubo la financiación venezolana del señor Iglesias ni se entregaron cuentas falsas al Tribunal de Cuentas en 2015, como hizo Ciudadanos".

En este contexto, ha instado a Rivera a decir "qué piensa" sobre los asuntos "que le afectan a él", como el hecho de que la cuenta de su tesorero "haya sido embargada por delitos en Brasil, no hace 15 años, sino hace 15 días". "Pido prudencia, hay gente que es propensa a la ferocidad implacable cuando habla de los demás y a la condescendencia insólita cuando habla de uno mismo", ha concluido.