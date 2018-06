Margallo cree "una irresponsabilidad" que no haya debates entre los candidatos

El candidato a la Presidencia del PP José Manuel García Margallo ha recalcado hoy la necesidad de que haya debates entre los candidatos, ya que lo contrario es "un ejercicio de irresponsabilidad".

Margallo, en declaraciones a los periodistas en Jaén, donde ha continuado su campaña con un encuentro con afiliados, cree que es necesaria la confrontación de ideas entre los candidatos a presidir el PP, porque "el que yo opine ahora en Jaén y otro militante esté hablando en Alicante con ideas que no pueden concretar, me parece completamente absurdo, me parece un ejercicio de irresponsabilidad".

Asimismo, ha añadido en este sentido, que España necesita "una revolución muy parecida a la que fue en 1977, ahí tenemos que ir a una nueva transición económica y a una nueva transición política y eso hay que hacerlo de una forma inmediata y para eso el partido tiene que recuperar fuerzas, tiene que recuperar ideas".

"Esta confrontación debe de ser una confrontación de proyectos y por eso sigo diciendo que iré a cualquier debate que se me invite y a mi juicio los medios de comunicación tienen que invitar a los candidatos a sentarse y el que no venga que deje la silla vacía", ha insistido.

En cuanto a su posible desventaja frente a otros candidatos, ha insistido en que "es evidente" que ha salido detrás de la "pool position", pero ya tiene una edad que no le permite perder el tiempo y "si creyese que no tengo posibilidades no estaría aquí".

En este sentido, se ha referido a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Saenz de Santamaria, de la que ha dicho que "ha tenido el poder más grande que yo he visto en la historia de España desde hace mucho tiempo, ha tenido las administraciones en todas las provincias a su disposición".

Sobre María Dolores de Cospedal ha destacado que sigue siendo secretaria general del partido, por tanto tiene "el poder territorial", y otro candidato, Pablo Casado "ha tenido Nuevas Generaciones y ha estado en Génova haciendo campaña hasta antes de ayer y yo no tengo ni poder orgánico ni poder territorial".