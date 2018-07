Mariano Rajoy entra en campaña a tres días del congreso para elegir a su sucesor

Un mes después de anunciar su marcha y abrir el melón de la sucesión en el PP garantizando neutralidad, este martes el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy entraba de lleno en la campaña de los candidatos a sucederle. El supuesto apoyo del aún presidente del PP enfrenta a los equipos de Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado hasta el punto que este martes unos y otros se atribuyen los rumores acerca de la supuesta imparcialidad de Rajoy al respaldar una candidatura unitaria en torno a su exvicepresidenta en el Gobierno, ganadora de la votación de los afiliados.

Una información de El Mundo apuntaba a que el expresidente había pedido a la aún secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, que respaldara una lista de unidad con Santamaría para que Casado se una a ella y no se produzca una división en el congreso del próximo fin de semana. El diario, que se remite a distintas fuentes de las candidaturas, señala, no obstante, que la exministra de Defensa se negó a esa petición argumentando que, dada su enemistad con la exvicepresidenta, ella no puede permitir que se convierta en la próxima presidenta del PP.

"María Dolores de Cospedal desmiente la información aparecida hoy", han apuntado desde la candidatura de Cospedal. "No niega la conversación con Mariano Rajoy, que ella no ha contado como no cuenta ninguna, pero sí el contenido de la misma", han añadido. Desde el entorno de Cospedal explican a eldiario.es que no saben de dónde ha podido salir "ese rumor", pero apuntan hacia la candidatura de Sáenz de Santamaría. Consideran que los votos de los compromisarios que respaldaron a la exministra en la primera vuelta de las primarias son "determinantes" de cara al cónclave que se inicia el viernes y por eso creen que el foco se esté situando en las últimas horas en Cospedal, después de que ayer ella escenificara públicamente su respaldo a Casado.

Justo antes de entrar en el pleno del Congreso de los Diputados, Santamaría se desmarcaba de esos rumores. "No he hablado con él", respondía hasta en dos ocasiones al ser preguntada sobre ese supuesto papel de Rajoy intercediendo a favor de su candidatura. "A mí no me ha pedido nada", aseguraba, como dando a entender que, en todo caso, la petición se habría realizado hacia su rival interna.

En una entrevista en RNE, Casado ha evitado acusar a Rajoy de imparcial. Ha insistido en que el expresidente "dijo desde el principio que no interfería y lo está cumpliendo". Además, el candidato ha rechazado que el expresidente pidiese a Cospedal una candidatura de unidad con Santamaría: "Me consta lo contrario, que Cospedal está muy cómoda colaborando en este proyecto", ha zanjado.