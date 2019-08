Marlaska llama a evitar los pasos fronterizos entre el País Vasco y Francia por la celebración del G7 en Biarritz

"Si pueden evitarlo, no pasen por esa zona, porque será una situación un poco compleja", ha señalado en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press. En este sentido, señala que se da la circunstancia de que durante este fin de semana el tráfico en el paso fronterizo vasco-francés es de aproximadamente 200.000 vehículos debido a la operación paso del estrecho y al propio movimiento turístico, por lo que la celebración de la cumbre en ese lugar y en este momento del año "no ayuda a que sea lo mas cómodo".

No obstante, Marlaska confía en que a lo largo de este fin de semana las retenciones y esperas no vayan a más, y ha confirmado que si bien se han dado colas de once kilómetros, "el tráfico ha sido razonablemente fluido". Para lograr este objetivo, ha señalado que se ha realizado una campaña desde la Dirección General de Tráfico (DGT) para informar a la sociedad y ha recomendado "cambiar el itinerario" en caso de que sea posible.

"Se están adoptando las medidas y hay protocolos de actuación en caso de que sucedieran" --nuevas retenciones--, ha manifestado para luego desmentir que haya improvisación en el operativo, y para aclarar que las autoridades competentes españolas y francesas se coordinan desde hace meses para garantizar que "los derechos y libertades de los ciudadanos puedan desarrollarse razonablemente bien".

INFILTRADOS VIOLENTOS

En este sentido, también ha señalado que pese a que en este tipo de cumbres siempre se han dado hechos de carácter violento fruto de la acción de infiltrados, desde Interior "se están tomando medidas" para que estos no distorsionen por ejemplo la celebración de estos días de la contracumbre que se realiza en las localidades de Irún y Hendaya.

En este punto, ha aclarado que en esa contracumbre, que se celebra desde este jueves, habrá conferencias, talleres y diálogos, y que en ese contexto será difícil que exista infiltración de elementos violentos. Así, ha incidido en que la problemática puede estar más en las concentraciones públicas, como la manifestación de este sábado o el acto del domingo.