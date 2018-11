Martín Blanco (Cs) pide a Torrent que defienda unas "normas mínimas de conducta" en el Parlament

En declaraciones a los medios este sábado, Martín Blanco ha explicado que han dirigido una carta a Torrent para pedirle que modere un debate tranquilo y serenado, y le ha acusado de "hacer más de militante de ERC que de presidente del Parlament".

Ha señalado que los partidos independentistas "presentan al adversario políticos en términos inhumanos" y les ha acusado de ser excluyentes, tras lo que ha afirmado que ningún miembro de su partido se ha dirigido en esa línea a ellos.

MANIFESTACIÓN DE JUSAPOL

El diputado de Cs ha asegurado que no han acudido a la manifestación del sindicato policial Jusapol este sábado en Barcelona, ya que "Jusapol ha querido organizar esta manifestación sin presencia de partidos y que sea una cosa estrictamente de policías", ha explicado.

"Estamos de acuerdo con las reivindicaciones de Jusapol, porque nos parece de justicia la equiparación salarial entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", ha añadido Martín Blanco, que también ha lamentado que los CDR hayan convocado una contra-manifestación.

"Hay gente que no entiende que la libertad de expresión es para todo el mundo, no es normal que se convoquen contra-manifestaciones", ha insistido, tras lo que ha indicado que en este caso la concentración de los CDR está autorizada, pero ha recordado que la que se celebró el 29 de septiembre no lo estaba.

MARC MÁRQUEZ

Preguntado por la polémica en torno a la celebración del título de Marc Márquez en Cervera (Lleida), el diputado de Cs ha criticado que "el separatismo intente patrimonializar las instituciones", y ha asegurado que excluyen a una parte de los ciudadanos.

"El piloto, que representa los valores de muchos catalanes y españoles, puede no sentirse cómodo en un espacio que debería de ser también suyo", ha aseverado Martín Blanco, que ha recordado al alcalde de este municipio que representa a toda la ciudadanía.

En cuanto a la retirada de la pancarta que pedía la libertad de los presos por parte de tres personas, Martín Blanco ha asegurado que "hay ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que hacen la labor que deberían hacer las instituciones" y ha exigido neutralidad del espacio público.