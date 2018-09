Miembros del partido del Gobierno rumano piden la dimisión de su líder

Tres destacados miembros del gobernante Partido Social Demócrata (PSD) de Rumanía exigieron hoy la dimisión "inmediata" del líder de su formación, Liviu Dragnea, en una petición sin precedentes contra el considerado "hombre fuerte" del Ejecutivo rumano.

"Ante esta situación de crisis, para evitar el aislamiento internacional del país y la pérdida de confianza dentro del PSD, proponemos la dimisión inmediata de Dragnea como presidente del partido y presidente de la Cámara de los Diputados", demandaron en una carta los tres responsables socialdemócratas, entre ellos la alcaldesa de Bucarest, Gabriela Firea.

Los otros dos firmantes son Paul Stanescu, actual viceprimer ministro del Gobierno y ministro de Desarrollo Regional, y Adrian Tutuianu, vicepresidente del Senado.

Los autores de la carta, todos ellos vicepresidentes del PSD, acusaron a Dragnea de tomar decisiones "discrecionales" como el nombramiento de tres primeros ministros en trece meses, sin consultas en el seno de la formación.

Además, le reprocharon una reciente reforma judicial que ha generado numerosas críticas en el exterior.

"La reforma de la justicia, justificada desde la perspectiva de democratización de la sociedad, ha sido atacada por la oposición y una parte de la sociedad civil como un procedimiento en favor de los intereses del líder del PSD", señalaron en la carta.

Dragnea, que no pudo ser designado como jefe del Gobierno debido a una condena por fraude electoral cuando su partido ganó las elecciones en diciembre de 2016, arremetió hoy contra los promotores de la petición y los acusó de favorecer al presidente, el conservador Klaus Iohannis, y a la Fiscalía Anticorrupción.

"No he leído la carta, pero he entendido cuál es el enfado más importante de esa carta: que dejemos de pelearnos con Iohannis, que nos alineemos con el presidente, con el servicio secreto, con la Fiscalía Anticorrupción y con los partidos de oposición", declaró Dragnea ante los periodistas.

"Yo, como presidente (del PSD), no puedo y no diré que este partido se convertirá en una herramienta para instituciones que no deben involucrarse en la política", agregó.

El líder socialdemócrata deberá dar explicaciones este viernes en una sesión extraordinaria convocada por el Comité Ejecutivo del PSD.

Además, Dragnea conoció hoy que deberá comparecer el próximo 8 de octubre ante la Alta Corte de Casación y Justicia.

El Gobierno de centroizquierda de Rumanía es criticado dentro y fuera del país por una polémica reforma que podría socavar la independencia de la Justicia, lo que desató el año pasado las manifestaciones más importantes desde la caída del comunismo en 1989.

Rumanía asume el semestre que viene la presidencia de la Unión Europea.