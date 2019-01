ONG pide que posible amnistía no deje impunes crímenes graves en Venezuela

La organización no gubernamental Foro Penal pidió hoy a la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de contundente mayoría opositora, que su proyecto de amnistía no deje impunes a quienes hayan cometido crímenes graves, como delitos de lesa humanidad.

El Foro, que lidera la defensa en el país de los considerados "presos políticos", se mostró a favor de "amnistiar" a quienes están tras las rejas por razones políticas sin que se incluya a violadores de los derechos humanos.

"Exigimos de la AN (...) no favorecer la impunidad", dijo en una rueda prensa uno de los directores de la ONG, Gonzalo Himiob, quien pide incluir una cláusula expresa que prohíba la posibilidad de dejar impunes tales hechos.

Indicó que en las listas de "presos políticos" que maneja la Cámara figuran 117 personas que no están tras las rejas, por lo que no deberían incluirse en este estatus, aún cuando algunas de ellas siguen siendo perseguidas por disentir del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El jurista señaló también que la propuesta del Parlamento de crear una comisión de la verdad "es completamente contraria" a los criterios que según la Organización de las Naciones Unidas sustentan estas instancias.

Advirtió también de que la puesta en marcha de un órgano como este "puede neutralizar de manera definitiva cualquier pretensión" de que la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) inicie la investigación que ya le han solicitado por "los graves crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela".

Himiob remarcó que todas estas propuestas necesitan contar con la voluntad de los dirigentes políticos, el apoyo de los ciudadanos y una amplia consulta a víctimas y a sus familiares, así como a organizaciones que defienden los derechos humanos en el país petrolero.

El Foro cifró hoy en 281 el total de "presos políticos" que existen en Venezuela y recordó que este dato está verificado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

La ONG adelantó que vigilará de cerca la actuación de las autoridades en las manifestaciones que están ocurriendo en el país y especialmente en las que se llevarán a cabo el próximo miércoles, cuando la oposición ha convocado a grandes concentraciones para denunciar a Nicolás Maduro como un presidente ilegítimo.

La propuesta de amnistía del Legislativo se enmarca en las acciones emprendidas por los diputados en su afán por sacar del poder a Maduro, al que consideran un usurpador de la presidencia, y posteriormente instalar un gobierno de transición y llamar a elecciones libres.

Maduro juró la semana pasado su segundo mandato tras triunfar en unos comicios que la OEA ni la Unión Europea consideran transparentes.