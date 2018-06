La OTAN felicitará a Erdogan por su victoria en las elecciones presidenciales

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó hoy que va a felicitar al presidente turco, Recep Tayyip Edorgan, por su reelección como jefe de Estado en Turquía, país aliado "clave" del que destacó su importancia en la lucha contra el terrorismo.

"Felicitaré al presidente Erdogan por su reelección como presidente. También felicitaré al pueblo turco por su alta participación en las elecciones", indicó Stoltenberg a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea, a la que acudió como invitado.

El político noruego subrayó que Turquía es un "aliado clave" de la OTAN "por muchas razones y no sólo por su localización geográfica estratégica", con fronteras con Rusia y el mar Negro pero también con países como Irak y Siria, recordó.

"Turquía ha sido muy importante en la lucha contra el Estado Islámico (EI) y el terrorismo, lo hemos empleado como base de infraestructura para combatir el terrorismo en Irak y en Siria", apuntó Stoltenberg.

El secretario general aliado dejó claro que la OTAN se basa en "los valores centrales de la democracia, el Estado de derecho o la libertad individual", y aseguró que concede "gran importancia a estos valores".

"He subrayado la importancia de estos valores en muchas capitales diferentes de la OTAN, también en Ankara cuando me he reunido allí con los líderes turcos", concluyó.