Oposición rusa amenaza con protestas indefinidas si vetan a sus candidatos

La oposición rusa amenazó hoy a las autoridades con protestas indefinidas si la comisión electoral no registra a sus candidatos con vistas a las elecciones municipales en la capital del país.

"O registran a todos los candidatos o el próximo sábado nos concentraremos ante el Ayuntamiento...y no nos iremos", advirtió Alexéi Navalni, el líder de la oposición extraparlamentaria rusa, durante un mitin en Moscú.

Los opositores ya intentaron acampar hace unos días ante el consistorio moscovita, pero la policía desalojó la zona y detuvo a más de una veintena de activistas.

Más de 12.000 personas, según la policía, acudieron hoy a la llamada de Navalni y el Partido Libertario para protestar por la negativa de la comisión electoral de Moscú de registrar a los candidatos opositores para los comicios locales del 8 de septiembre.

Fue la protesta más multitudinaria de la última semana y una de las más grandes de los últimos años, según Navalni, el organizador en 2011 de las mayores manifestaciones antigubernamentales de la historia postsoviética.

"Para ellos no existimos. Cuando pagamos impuestos, existimos. Cuando hay que votar, no, todos nosotros no somos nadie. Diputado puede ser cualquiera con la condición de que sea diputado de (el partido del Kremlin) Rusia Unida", señaló.

Al respecto, Navalni, que ha sido detenido en numerosas ocasiones por organizar protestas no autorizadas, advirtió a las autoridades locales que este es un "juego peligroso".

"¿Quién está dispuesto a ser detenido para defender su voto? Debemos acabar con este esquema. Que levante la mano quien no quiere morir con Putin en el poder", preguntó a la multitud, que le respondió con vítores.

"Por el derecho a elegir", fue el lema del mitin autorizado que se celebró en la Avenida Sájarov, habitual lugar de concentración de la oposición más radical al Kremlin, y que contó con una gran presencia policial en las inmediaciones.

"Putin, net", "Vergüenza" o "Esta es nuestra ciudad", rezaban algunas de los pancartas que ondeaban los presentes, que también enarbolaban numerosas banderas tricolores rusas.

Uno de los partidos más afectados por la decisión de la comisión electoral fue el liberal Yábloko, cinco de cuyos ocho candidatos vieron rechazados sus solicitudes de registro.

"Las autoridades sienten un miedo irracional a la oposición. Hace dos años tuvimos cierto éxito en las municipales y no quieren que se repita, aunque muchos de nosotros tengamos muy pocas opciones de entrar esta vez en la Duma moscovita", comentó a Efe el veterano dirigente de Yábloko Serguéi Mitrojin.

El opositor presentó la correspondiente denuncia ante los tribunales, ya que está convencido de que el rechazo de su candidatura es una decisión política, pero se muestra "pesimista".

"Es como cuando un ajedrecista no quiere aceptar su derrota y derriba todas las piezas o incluso rompe el tablero en la cabeza del rival. Así se comportan las autoridades", asegura.

Al escenario subieron varios de los candidatos a los que la comisión electoral de Moscú denegó la pasada semana el registro como Dmitri Gudkov, antiguo diputado de la Duma; Liubov Sobol, estrecha colaboradora de Navalni, o el veterano activista Iliá Yashin.

"En Rusia no hay elecciones. Esto es una vergüenza. Son unos ocupantes. Sólo los ocupantes tienen miedo a su propio pueblo. Su objetivo es conservar el poder a cualquier precio y si no os gusta, os golpearán o meterán en la cárcel", dijo Gudkov.

Sobol, estrecha aliada de Navalni, subió al escenario ayudada por otra persona, ya que lleva una semana de huelga de hambre.

En total, la comisión electoral registró a 233 candidatos, pero negó el registro a 57, entre los que figuran algunos de los principales dirigentes opositores.

La oposición acusa a las autoridades de manipular los miles de firmas recabadas durante las últimas semanas por sus candidatos al transcribirlas incorrectamente en el registro electrónico.

Mientras, la comisión electoral incriminó abiertamente a los opositores de incluir a más de 300 almas muertas y casi 10.000 personas inexistentes en sus listas.

La oposición será recibida esta semana por la presidenta de la comisión electoral central, Ella Pamfílova, que desestimó en su momento el recurso de Navalni contra la decisión de impedirle desafiar al presidente ruso, Vladímir Putin, en las presidenciales de 2018.

Por de pronto, el Comité de Derechos Humanos adscrito al Kremlin tomó partido a favor de la oposición y llamó a la comisión electoral a registrar a "todos los candidatos" que hayan recabado el mínimo de firmas necesarias, ya que lo contrario significaría ignorar "la voluntad de miles de electores".

La oposición democrática rusa ve los comicios municipales como un primer paso para intentar acceder a la Duma o cámara de diputados en las próximas elecciones legislativas en 2021.