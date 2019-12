Ortuzar (PNV) cree que Rajoy quiere "blanquear su posición y ajustar cuentas con el pasado" con sus memorias

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, discrepa de la versión que ha ofrecido Mariano Rajoy de lo que ocurrió cuando los jeltzales decidieron apoyar la moción de censura del PSOE contra él y, tras admitir que su versión no coincide "para nada" con la del expresidente del Gobierno del PP, ha considerado que es un "error" que haya escrito sus memorias porque "cada uno quiere blanquear su posición y ajustar cuentas con el pasado".

En una entrevista concedida a la Cadena SER, recogida por Europa Press, Ortuzar ha asegurado que no ha leído el libro de Rajoy, aunque ha admitido que no hace más que oír "menciones" sobre las memorias del ex líder del Partido Popular.

El presidente del EBB ha afirmado que se lleva bien con el expresidente del Ejecutivo central, aunque no comparte el relato que ha hecho de lo que ocurrió cuando fue desalojado del Gobierno, tras la moción de censura planteada por Pedro Sánchez, y sobre la actuación del PNV, que, finalmente, decidió apoyarla.

"¿Quién nos mandará a los políticos escribir libros de memorias?", se ha preguntado, para añadir que "es un error porque cada uno quiere blanquear su posición y ajustar cuentas con el pasado, cosa que ya no tiene mucho sentido cuando te has ido, y te obliga a hacer, a decir y a escribir cosas que no son así, que tú sabes que no son así y que sabes que hay mucha gente que sabe que no son así", ha apuntado.

En todo caso, el líder jeltzale ha manifestado que él es "prudente" y no va a seguir "por esta vía". "También me comprometo a no escribir mi libro de memorias", ha zanjado con una broma.

LA GÜRTEL

Una semana después de haber llegado a un acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado, que comprometían inversiones por valor de 540 millones de euros para Euskadi, el PNV decidió apoyar la moción de censura contra Rajoy que el PSOE promovió tras conocerse la sentencia de la 'Gürtel'.

Los jeltzales aseguraron que esta sentencia había supuesto "un antes y un después" por la implicación del PP en el caso de corrupción y consideraron que la retirada de su apoyo a Rajoy era lo que "mayoritariamente" demandaba la ciudadanía vasca.

Además, señalaron que ni siquiera podrían garantizar una estabilidad cuando el propio líder de Podemos, Pablo Iglesias, había anunciado que presentaría otra moción de censura si no prosperaba la de Sánchez, y quedaban más resoluciones judiciales por conocer por parte de los tribunales en casos de corrupción en las que estaban acusados dirigentes populares. En todo caso, el PNV logró que el líder del PSOE asumiera los acuerdos a los que habían llegado los jeltzales con el Ejecutivo del PP.

Mariano Rajoy cuenta en su libro que el PNV se vio arrastrado por la decisión de los catalanes de respaldar la moción de censura, porque no querían quedarse solos sosteniendo al entonces todavía presidente del Gobierno.