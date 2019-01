El PNV avisa de que si no se cumplen los acuerdos no tiene sentido mantener al Gobierno

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban ha avisado este jueves al presidente, Pedro Sánchez, que "si no se cumplen los acuerdos no tiene sentido mantener a este Gobierno" porque la amenaza de que "viene la derecha" no es razón suficiente.

Según ha informado el PNV en una nota, Esteban ha detallado en ETB1 que los compromisos principales que el Gobierno debe cumplir son finalizar las obras de "Y" vasca de alta velocidad en 2023 como estaba previsto y presentar un calendario para abordar las transferencias pendientes, lo que confía en que se produzca "pronto".

El portavoz nacionalista, que no descarta presentar una enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos, ha opinado que si el Gobierno no consigue aprobar las cuentas de 2019 convocará elecciones generales para otoño.