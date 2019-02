PP y Cs lanzan una iniciativa imposible de tramitar para que todo referéndum sin aval del Gobierno sea delito

Primer Pleno del Congreso de los Diputados tras la convocatoria electoral. Y primer acto de campaña desde la tribuna de oradores. Con Catalunya como objeto del debate. O de los mítines. El PP y Ciudadanos se han quedado solos en el Pleno al defender una reforma del Código Penal para convertir en delito la convocatoria de cualquier referéndum al margen del procedimiento contemplado en la Constitución. Una iniciativa que no será admitida a trámite pero que, en cualquier caso, iba a decaer en dos semanas cuando se disolvieran las Cortes Generales el 4 de marzo.

La proposición de ley fue introducida en el orden del día por el PP aprovechando que en el Pleno de esta semana le tocaba el turno para hacerlo. La portavoz del grupo popular, Dolors Montserrat, ya advirtió la semana pasada su intención de usar el Congreso como parte de la campaña electoral de Pablo Casado. El propio PP y Ciudadanos han convocado esta misma semana en una moción y en una interpelación a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. También con Catalunya como asunto a tratar.

La defensa de la proposición de ley de este martes ha corrido a cargo de Montserrat. La intención: reintroducir como delito en el Código Penal cualquier convocatoria de consulta popular que se salga de los parámetros marcados por la Constitución y que contempla como materia exclusiva del Estado "la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum".

La portavoz del PP ha acusado al PSOE de ser "cómplice del nacionalismo para debilitar a España" o de cerrar los ojos "ante la kaleborroka".

"Siempre las izquierdas han allanado el camino a los separatistas", ha señalado en otro momento de una alocución que en ningún momento ha buscado sumar algún voto para lograr que pase el filtro de la toma en consideración. La caducidad de la legislatura marcada por el presidente del Gobierno lo hacía innecesario y habría impedido el mitin en el que se han convertido la mayoría las intervenciones del día.

Montserrat ha defendido además que fue el PP quien "paró el golpe de Estado con el 155" y quien llevó a los presos políticos catalanes ante el Supremo al "instar a la Abogacía del Estado" a llevar el asunto a los tribunales. "Frenamos al separatismo", ha señalado, sin mencionar el papel de la Fiscalía o de Vox, también presentes en el caso.

"El 28 de abril los españoles sacaremos a Pedro Sánchez de Moncloa. Somos el único partido que defiende la unidad de España con hechos", ha zanjado, para avisar al PSOE de que "negociar es una traición y una derrota segura". "Están dispuestos a vender la soberanía nacional a plazos. Los socialistas se han convertido en los presos políticos de los políticos presos", ha concluido.

Al lado del PP se han sumado sus socios regionales y Ciudadanos. El vicepresidente segundo de la Mesa, Ignacio Prendes, ha defendido la postura del partido de Albert Rivera.

Prendes ha calificado a los independentistas de "quintacolumnistas" y, aunque ha reconocido que "España no es una democracia militante", ha defendido la necesidad de "mejorar los instrumentos" porque "los golpistas han accedido al poder".

El diputado de Ciudadanos ha arremetido también contra el PP. Prendes ha recordado las consultas del 9-N y del 1-O, cuando "buscaban desesperados unas urnas que no encontraban".

Prendes ha cerrado su intervención, como Montserrat, con una proclama electoral: "Se acerca el día en que los españoles les gritarán con todas las fuerzas de las urnas que gobernar con los nacionalistas nunca más les saldrá gratis".

El resto de grupos se ha posicionado en contra de la proposición del PP. El diputado de En Comú Podem Jaume Moya ha señalando que la iniciativa "es una buena noticia" para quienes creen "en la urgente necesidad de que salgan los presos y las presas políticas catalanas" y para quienes están "convencidos de que son inocentes".

Es la misma posición que han mantenido otros portavoces, que han puesto sobre la mesa la incongruencia de que se presenta esta proposición de ley mientras se celebra un juicio en el Tribunal Supremo precisamente por organizar un referéndum. "Hace un año Cristóbal Montoro acreditaba que no hubo malversación y hoy reconocen que convocar una consulta popular no es un delito", ha señalado Moya con ironía.

En el mismo sentido se ha pronunciado el PSOE. Su diputado Campo Moreno ha defendido que la democracia española tiene "mecanismos" para defenderse. "No hay fisuras, el juicio que se está celebrando hoy es la prueba", ha dicho.

"El problema catalán es muy serio y ustedes se sitúan en el conflicto", ha acusado Campo al PP. "Estuvieron siete años en el Gobierno y no se preocuparon. Dejaron todo en manos del Poder Judicial y del Código Penal", ha reprochado. "No ha sido capaz de resistir la tentación de criminalizar un conflicto que no puede resolver", ha zanjado.