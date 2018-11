El PP ultima su ley de Concordia que busca "derogar" la de Memoria Histórica coincidiendo con los 40 años de Carta Magna

El PP ultima una Ley de Concordia coincidiendo con el aniversario de los 40 años de la Constitución que pretende "derogar" la Ley de Memoria Histórica que aprobó hace poco mas de diez años el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En la exposición de motivos de esa propuesta, el partido señala que los represaliados del franquismo han recibido 16.000 millones.

El líder del PP, Pablo Casado, ha explicado que su partido ha decidido no recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley del Gobierno sobre la exhumación de Franco del Valle de los Caídos por una cuestión de forma, al no haber ya razones de urgencia. Pero ha añadido además una "cuestión de fondo" relativa a la presentación de esa Ley de Concordia.

En este sentido, Casado ha recordado que él mismo ya anunció el pasado 2 de septiembre en Ávila, junto a Adolfo Suárez Illana, que su partido presentaría una Ley de Concordia que "deroga de facto, no la exhumación de Franco sino toda la Ley de Memoria Histórica".

"Lo de llamar ley de Concordia es para entendernos. Al final no se puede regular ni la memoria ni la concordia", ha dicho en una entrevista en Es Radio, para añadir que el PP lo que busca es crear un "compendio que toca educación, espacio público y este tipo de cuestiones relacionadas con los ayuntamientos".

Dicho esto, ha señalado que la exposición de motivos de esa iniciativa del PP incluye datos sobre las ayudas a los represaliados del franquismo. "La estimación que hacemos es que desde que hay democracia en España a los represaliados por el franquismo se ha otorgado 16.000 millones de euros en fondos, se han rehabilitado pensiones de oficiales del Ejército, las pensiones de viudedad se han reconocido...", ha relatado.

MEDIDAS "NOCIVAS" DE ZAPATERO Y SÁNCHEZ

Casado ha subrayado que no hacía falta una Ley de Memoria Histórica para "hacer algo que ya se estaba reconociendo" porque se hizo con la Transición. "La grandeza de la Transición española en la que comunistas y los que venían del régimen anterior se dieron la mano para mirar hacia el futuro, también incluyó esos presupuestos y las ayudas para buscar los restos de los familiares", ha apostillado.

En este sentido, ha defendido la norma que presentará el PP desde una perspectiva "global" para "retrotraer" esos medidas que han impulsado José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, y que, a su juicio, "han sido nocivas".

"Preferimos hacer las políticas en positivo. La ley de Memoria Histórica no es buena y vamos a presentar una alternativa", ha proclamado Casado, que ha precisado que la harán pública en "apenas unos días para coincidir" con el 40 aniversario de la Constitución.

Casado ha rechazado de plano que su partido tenga "ningún complejo" con Franco por no haber recurrido el decreto ley que el Gobierno aprobó a finales de agosto. "Por mi se quedaría donde está y he dicho desde el principio que no gastaría ni un euro en desenterrarlo ni otro euro en volverlo a enterrar", ha concluido.