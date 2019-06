El PP pide a Vox "respetar los 20 días" acordados para darles cargos en ayuntamientos

El Partido Popular está decidido a cumplir el pacto secreto firmado con Vox el pasado 15 de junio que este martes ha decidido hacer público el partido de extrema derecha, que contempla "gobiernos de coalición" entre PP, Ciudadanos y la formación de Santiago Abascal, así como dar a Vox "concejalías de gobierno y responsabilidades directivas de entes municipales" en proporción a su representación en cada institución.

La formación de extrema derecha había decidido este martes renunciar a los cargos que les pudieran ofrecer en el Ayuntamiento de Madrid al considerar que el PP había incumplido ese pacto. Pero los populares piden a Vox "respetar los 20 días" de plazo "desde la fecha de investidura" fijados en su acuerdo para nombrar esos cargos prometidos al partido de Abascal, que en el caso de los ayuntamientos se cumple el próximo 5 de julio.

"Tenemos firmado un acuerdo con Ciudadanos que estamos cumpliendo y tenemos un acuerdo con Vox que vamos a cumplir", ha asegurado en rueda de prensa el secretario general del PP, Teodoro García Egea, minutos después de la comparecencia de la extrema derecha para dar un golpe en la mesa en plenas negociaciones.

García Egea sostiene que "las concejalías o las áreas no son para distribuir al peso" y que "hay que respetar las autonomías con los alcaldes" para nombrar esos cargos. En todo caso, el número dos del PP se ha escudado en "lo que la ley define como cuestiones de gobierno" para argumentar que en algunos casos, como el de Madrid, Vox no haya obtenido concejalías de gobierno. Esos órganos son "el Pleno, el alcalde, la junta de gobierno, los tenientes de alcalde o los miembros no electos de la junta de gobierno municipal".

De esta forma el PP justifica que a la formación de Abascal se le den concejalías de área o presidencias de distrito y no puestos en el máximo órgano de gobierno del Ayuntamiento de Madrid.

García Egea no teme que el gesto de Vox vaya a poner en peligro un hipotético acuerdo de las tres derechas para hacer presidenta de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso. "Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que el Gobierno de la libertad siga manteniéndose en la Comunidad de Madrid", ha advertido.

"Muchas personas no entienden que la única discusión sea por cargos más que por cargas. Los que hablan de cargos se parecen demasiado a Pablo Iglesias", ha zanjado.