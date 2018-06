El PP abre sus sedes el fin de semana en busca de una mayor participación que legitime la votación del sucesor de Rajoy

Las principales sedes del PP estarán abiertas durante todo el fin de semana. Esta medida sin precedentes ha sido adoptada por la Comisión Organizadora del congreso con el objetivo de facilitar que los afiliados se puedan inscribir para poder votar el 5 de julio en la elección de su nuevo presidente y evitar así que una previsible baja participación deslegitime al sucesor de Mariano Rajoy al frente del partido. El plazo para dar su nombre finaliza el lunes 25.

Se trata de la primera vez en la que toda la militancia tendrá voz en el nombramiento. Por eso una participación testimonial como la que se preveía en las últimas horas por parte de distintos cargos del partido podría ir en contra del mensaje de apertura y democratización que están tratando de trasladar los populares desde el anuncio de dimisión de Rajoy. No obstante, la elección final estará en manos de los compromisarios del cónclave, que deberán elegir entre los dos más votados por los afiliados.

Para poder votar los afiliados deben pasarse por sus sedes y presentar un escrito en el que solicitan su participación. Fuentes de la dirección nacional confirmaban a última hora del viernes que las sedes estarán abiertas tanto el sábado como el domingo aunque sin especificar el horario. "No van a estar abiertas 24 horas pero sí en un horario razonable", explicaban.

La cuestión se había abordado por la mañana, en la reunión que mantenía la Comisión Organizadora en Génova y que proclamaba a los seis precandidatos a la Presidencia. Y la decisión final se tomaba por la tarde siempre con la idea de fomentar la participación de los afiliados.

Lo que sigue sin especificar el partido es cuántos son los inscritos con derecho a voto en el proceso interno. L os estatutos dejan claro que únicamente tendrán derecho de sufragio aquellos "que se encuentren al corriente del pago de las cuotas", pero la formación no concreta el número de afiliados que sí pagan y que, por tanto, pueden votar directamente a su nuevo presidente el próximo 5 de julio. Se limita a dar una cifra genérica de 869.535 afiliados, pero no desglosa cuántos son militantes –que sí pagan– y cuántos simpatizantes, que no tienen obligación de cuota.

De Málaga a Barcelona

La Comisión Organizadora ha anunciado que desde este sábado el PP pone a disposición de todos los precandidatos las sedes de las que esta formación política dispone en todo el territorio nacional, con el objetivo de que puedan celebrar allí sus actos. La sede nacional de la calle Génova también permanecerá abierta para que Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, Pablo Casado, José Manuel García-Margallo, José Ramón García-Hernández y Elio Cabanes puedan presentar su candidatura y sus programas, ofreciéndoles asimismo los medios necesarios a tal efecto.

Los principales aspirantes darán el pistoletazo de salida a la campaña fuera de Madrid. La exvicepresidenta del Gobierno estará en Málaga, Cospedal en Barcelona y Pablo Casado, en Galicia.