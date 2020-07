El PP subraya que el propio Sánchez reconoce ahora que actuó "tarde" ante el Covid-19

El PP ha subrayado este jueves que el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha reconocido que actuó "tarde" ante el coronavirus, una crítica que la formación de Pablo Casado lleva haciendo desde hace semanas al Gobierno de coalición.

Los 'populares' han difundido en su cuenta oficial de Twitter la parte de la entrevista en La Sexta en la que Sánchez admite que con los datos que tienen hoy, tendrían que "haber decretado el estado de alarma mucho antes" y que llegaron "tarde".

"Es evidente que llegamos tarde. No lo decimos nosotros, lo dice Pedro Sánchez", ha afirmado el PP. Más diputados del Grupo Popular han criticado a Sánchez, como la castellanomanchega Carmen Riolobos, que le ha echado en cara que aún no haya pedido "perdón".

Este mismo jueves, la vicepresidenta del Congreso y exministra de Sanidad, Ana Pastor, ha afirmado que el Ejecutivo llegó "tarde" porque desde el 30 de enero, que la Organización Mundial de la Salud, alertó sobre el Covid-19, "no se tomó ninguna decisión" ni se hizo "acopio de material".

"Aquí no se tomó ninguna decisión y cuando se tomó era demasiado tarde y el virus había entrado hasta la cocina de nuestras casas", ha enfatizado Pastor en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press.

El PP también ha difundido en redes las declaraciones de Sánchez asegurando que no han "escondido ningún dato" en la crisis del coronavirus y que los han puesto todos a conocimiento del conjunto de la ciudadanía. "No, no han escondido ningún dato, por eso hay al menos 13.000 víctimas sin contabilizar y un 'comité de expertos' del que no sabemos nada", han respondido los 'populares' al Gobierno.

CRÍTICAS DESDE EL PP A UNA SUBIDA DE IMPUESTOS

En las filas del PP también se han mostrado críticos con las subidas de impuestos que ha anunciado Sánchez esa misma entrevista. El secretario de Economía del PP ha enmarcado esa "masiva" subida de impuestos para "mantener la batería de ministerios, observatorios y altos cargos del Gobierno más caro de la historia".

Además, ha criticado que anuncie subidas de impuestos y anime a consumir para reactivar la economía. A su juicio, dice esas cosas "para reírse de la gente". "Los burócratas siempre piensan que usted gana demasiado y ellos gastan demasiado poco", ha agregado.

El portavoz de Presupuestos del PP en el Congreso, Víctor Píriz, se ha mostrado crítico contra el "sablazo fiscal" que Sánchez "va a meter a todos" por su "ineptitud". "La oposición te hará oposición a ti y tus barbaridades económicas", ha afirmado en su cuenta de Twitter.

También ha arremetido contra Sánchez la portavoz del PP en Bruselas, Dolors Montserrat, ya que, según ha dicho, Sánchez no ha respondido cuando se le ha preguntado si subirá impuestos a la clase media. "Todo dicho", ha apostillado.

El PP también ha recordado este jueves en redes sociales las declaraciones de Pedro Sánchez en esa misma entrevista asegurando que no tiene previsto recortarle el sueldo a los funcionarios. "¿Eres funcionario? Guarda este vídeo", ha agregado el partido.