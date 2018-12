El PPC pide el cese del conseller Buch por cuestionar a los Mossos

El presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha pedido hoy el cese del conseller de Interior, Miquel Buch, después de que haya cuestionado la actuación de ayer de los Mossos d'Esquadra en Girona y Terrassa (Barcelona), donde cargaron contra manifestantes que intentaban boicotear dos actos de Vox.

"Que dice el conseller Buch que no le temblará la mano para sancionar a unos Mossos que hicieron su trabajo para garantizar el derecho de manifestación. Un conseller que no defiende a los Mossos y el orden no puede seguir en el cargo", ha escrito el líder del PP catalán en su perfil de Twitter.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, que está de viaje oficial a Eslovenia, ha pedido al conseller Buch que depure responsabilidades en el departamento tras las cargas de ayer.

Torra y Buch tienen previsto reunirse el domingo día 9 para revisar protocolos policiales y ver si hubo "mala praxis" en la actuación de ayer.