El PSOE, sobre la desautorización de Rajoy a la "huelga a la japonesa": "Le daría vergüenza ese concurso de disparates"

El PSOE cree que PP y Gobierno habían entrado en un "concurso de disparates" en su posición sobre el 8M al considerar la huelga "elitista e insolidaria" y con el planteamiento de algunas dirigentes del PP de hacer una "huelga a la japonesa" ese día.

"Le daría vergüenza ese concurso de disparates en el que había entrado", ha dicho la responsable de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, sobre las palabras de Mariano Rajoy, que desautorizó a Cristina Cifuentes y la ministra Isabel García Tejerina, que defendieron la huelga a la japonesa, consistente en trabajar más. "No me reconozco en esa manifestación", dijo en la sesión de control en el Senado este martes.

Calvo ha criticado la actitud del PP y del Gobierno, en especial la de la ministra de Igualdad, Dolors Montserrat, ante la desigualdad de género en España. "No quieren etiquetas porque no están por la igualdad", ha expresado sobre Montserrat, que ha evitado en una entrevista en la Cadena SER definirse como feminista para no ponerse una "etiqueta".

También ha cargado contra la responsable de Igualdad del Ejecutivo por defender que hay igualdad. El PSOE apuesta por un "equilibrio entre hombres y mujeres que ahora no existe". Calvo ha defendido, durante la presentación de la ley de igualdad laboral que los socialistas han registrado este miércoles en el Congreso, que hay que acabar con los "obstáculos": "Los obstáculos existen, si no los remueve el PP, lo haremos nosotros", ha afirmado.

La ley de igualdad del PSOE plantea un régimen sancionador para los incumplimientos en materia de igualdad así como para la discriminación. La idea de los socialistas es ir un paso más allá en la normativa de 2007 y convertir en obligatorios algunos aspectos que se quedaban en propositivos. "Pasamos de la teoría a la práctica", ha aseverado Calvo.